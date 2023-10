En el programa tres de la tercera temporada 2023 de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam) se estrenará la Sinfonía número 5, "Inasible", de Federico Ibarra (Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2001) junto a "La cetra, ossia il capriccio stravagante", de David Hernández Ramos, obra que los compositores Ana Lara y Tomás Marco, así como el titular de la Ofunam, Sylvain Gasançon, eligieron unánimemente como la ganadora del Premio Nacional Federico Ibarra Nueva música orquestal.

Para rastrear el origen de "Inasible", Ibarra recuerda que antes compuso "Constructores de lo efímero", obra comisionada por la Ofunam para celebrar el aniversario de la orquesta. "Yo quería, de alguna manera, explicar qué es una agrupación como esta orquesta que ha durado tanto tiempo", explica el también ganador de la Medalla Mozart en 1991.

El nombre de la pieza precedente, "Constructores de lo efímero", alude también a una inquietud de Ibarra: qué representa la orquesta como instrumento. El intérprete, el compositor, es alguien que pasa mucho tiempo estudiando, construyendo y preparando algo cuyo destino es ser efímero.

"Inasible" es, en otras palabras, una manera de seguir explorando lo que para Ibarra es la música y la manera de hacer música. "Precisamente la titulé así por el problema del material con el que uno está trabajando. Un material cuya representación gráfica es la partitura, ¿pero con qué está uno trabajando? Con el sonido y este sonido es para mí algo inasible por completo".

La idea de Ibarra es proyectar "algo extraño", lo que sucede en la mente de quien escucha. La música, dice, salvo que esté grabada en un disco o un formato que permita su reproducción, llega directamente al cerebro y el oyente no sabe cómo la está procesando; así se convierte en otra cosa, misteriosa e impalpable. Al compositor le toca proyectar tanto una serie de elementos abstractos, que viven en su mente, como la posibilidad de manejar una orquesta, instrumento noble y variado.

En cuatro movimientos, continúa Ibarra, se ofrece la oportunidad de presentar cuatro ángulos distintos, cuatro maneras de ver la música y las emociones que en ella se están proyectando: "No podría decir que esto es una sinfonía programática. No hay ningún programa musical. En realidad, fue con base en mi material de trabajo. Este material se desarrolla y lleva a culminaciones o a cimas, con ese y con c, en el transcurso de la obra".

Además, cuenta un dato curioso: la idea de hacer una obra orquestal le llegó por la celebración de su aniversario 75 , hace dos años. El punto final de "Inasible" lo puso al inicio de la pandemia, aunque, como sinfonía, no pudo estrenarse antes de este anuncio oficial. Reconoce también que quizá no sea una versión final y que, a la hora de esta primera interpretación, podría encontrarse con algún pasaje que no lo deje satisfecho o que pueda modificarse.

Por último, Ibarra recuerda otra obra que ya terminó, pero aún no tiene una fecha de estreno: "El vencedor vencido", ópera sobre la historia de México y cuyo libreto escribió Enrique Serna. "La situación que estamos atravesando es complicada como para poderla llevar a escena. Una ópera requiere de mucho dinero para desplegar una orquesta, cantantes y músicos. Veo difícil empezar a mover todo esto ahora".

Tres años de trabajo tardó "El vencedor vencido" en concretarse. No es la primera vez que Ibarra hace una ópera con un escritor: vale la pena recordar sus trabajos con José Ramón Enríquez, Luis de Tavira y David Olguín

El estreno de la Sinfonía núm. 5, "Inasible", y "La cetra, ossia il capriccio stravagante", es el 7 de octubre, a las 20:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, con repetición el domingo 8 al mediodía.

