El espíritu patrio llega hasta las salas del Museo Metropolitano de Nueva York, con la exposición Mexican Prints at the Vanguard, que muestra piezas de la colección de grabado mexicano del museo, que abarca desdes el siglo XVIII hasta el XX.

En un recorrido de seis secciones, distribuidas en tres salas del museo neoyorquino, se muestran 130 xilografías, litografías y serigrafías, de las cuales 120 no habían sido expuestas al público, detalla en entrevista Mark McDonald, curador de la exposición y encargado del Departamento de Dibujo y Gráfica del Museo Met.

“Nos parece tan interesante la calidad, los temas y la forma en que intersectan con la sociedad, la historia, los movimientos artísticos, sociales y las ideologías. Son imágenes que impactan con temas que en un sentido son eternos, como la represión, la opresión, la pobreza, estos temas se muestran a través de impresiones y son piezas que aún causan interés en la gente”, dice McDonald sobre la exposición.

Entre las piezas nunca antes vistas, el curador destaca obras como Corridos de El Machete. La trinidad de los Sinvuergënza, una hoja que se incluyó en la primera edición del periódico El Machete. La imagen es una creación de David Alfaro Siqueiros y el texto, que es un corrido satírico sobre la trinidad de los sinverüenzas, que son un político, un imperialista estadounidense y un capitalista europeo, fue escrito por Graciela Amador, historiadora y esposa del muralista.

Otra pieza destacada es un cartel de 1929 realizado por Fernández Ledesma en el que se publicita la Exposición de pintura y escultura de las escuelas populares mexicanas de arte, que se realizó en Parque del Retiro en Madrid, España, con piezas de sus estudiantes.

Uno de los grabados de mayor antigüedad en la exposición data de 1756 y forma parte de una tesis que presentó un estudiante de la licenciatura de Medicina en la Real y Pontificia Universidad de México. El documento tiene una inscripción en latín de la frase “No había hecho esto por ninguna otra nación”, que alude a la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien también está representada, pues el estudiante le dedicó su tesis. Se trata de una impresión hecha por el grabador virreinal Baltasar Troncoso y Sotomayor.

También se exhiben obras de José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez, por mencionar algunos.

The Metropolitan Museum of Art, New York, The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund © 2024 Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico City. En prueba de amor puro (1980-1986), de José Guadalupe Posada, impreso por Antonio Vanegas Arroyo.