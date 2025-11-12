El escritor británico-húngaro David Szalay ganó el lunes el Booker Prize, el prestigioso galardón literario británico que premia las obras de ficción en inglés, por su sexta novela "Flesh".

Szalay, de 52 años, venció a los favoritos, la novelista india Kiran Desai, quien ganó el premio en 2006, y el británico Andrew Miller, y se quedó con el premio dotado en 50 mil libras (65 mil dólares) anunciado en una ceremonia en Londres.

Szalay había sido previamente finalista del Booker Prize en 2016 por su obra "All That Man Is".

¿De qué trata Flesh?

Su sexta novela, "Flesh", que se desarrolla especialmente en Londres, adonde Szalay emigró, cuenta la vida de un húngaro, István, desde su adolescencia perturbada en su país natal hasta su retorno en edad avanzada.

Su autor había declarado que deseaba abordar "la vida como experiencia física, sobre lo que significa ser un cuerpo viviente en el mundo".

Otorgado desde 1969, el Booker Prize ha premiado a escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood o Arundhati Roy.

El año pasado lo ganó la británica Samantha Harvey por su breve novela "Orbital", sobre seis astronautas que contemplan la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

Además de Desai y Miller, entre los finalistas de este galardón 2025 se encuentran los estadounidenses Susan Choi y Katie Kitamura y el británico-estadounidense Ben Markovits.

Los seis se reunirán el martes con la reina Camilla, involucrada en la promoción de la lectura con su fundación, que los acogerá durante una recepción en presencia de los miembros del jurado.

El panel de jueces incluyó al presidente y ganador anterior Roddy Doyle y a la actriz de "Sex and the City" Sarah Jessica Parker.

