“El actual gobierno olvida a la radio pública”: Trejo Delarbre

Los retos de Radio Educación son semejantes a los que tienen todos los medios públicos en México, que en esta administración están agrupados en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), incluidos Canal 22, Canal 11, Canal 14 y el Instituto Mexicano de la Radio.

Raúl Trejo Delarbre, investigador y estudioso de los medios de comunicación asegura que Radio Educación ha sido puntal de la radio cultural mexicana pero desde hace años, incluso antes del actual gobierno, ha perdido presencia pública debido a las crecientes carencias presupuestales.

“No puede haber un proyecto para Radio Educación si no está respaldado con recursos suficientes. Por desgracia, el actual gobierno ha olvidado a la radio pública. No le interesa porque no encuentra en ella los réditos políticos que quisiera. La actual administración privilegia a la televisión, que es cada vez más de gobierno y menos de carácter público. A la radio no la respalda, pero tampoco interviene sustancialmente en ella”, afirma el investigador.

Trejo Delarbre celebra los proyectos de la emisora y que sean respaldados por sus trabajadores que dice, han sido su puntal. “Pero es necesario que la emisora se plantee una renovación lo mismo en sus prioridades que en sus programas. Nada de eso será posible si no cuenta con recursos financieros suficientes”.