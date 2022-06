Director del CIDE acusa campaña en su contra y busca convencer que su plagio no es plagio

Este lunes, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, envío a la comunidad académica y a la opinión pública, una segunda carta con la que pretende, de nuevo, explicar que no fue plagio el que cometió al tomar las ideas y párrafos de los economistas turcos --pero sin citarlos ni darles crédito, salvo en las referencias bibliográficas-- en su artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018,” publicado en la “Atlantic Review of Economics-AROE”, en 2019.

En la carta, el funcionario acusa que “en los últimos días se orquestó una campaña mediática acusándome de plagio que se publicó en la primera plana del diario El Universal y en una página completa de la sección Cultura de dicho medio”, y agrega: “como no cuento con los recursos, ni con las redes, para difundir mi defensa ante este infundio, les expongo el caso”.

A través de la carta de dos hojas y con un desglose en cuatro segmentos, Romero Tellaeche “ofrece su explicación” de la apropiación de algunas ideas del artículo publicado por los economistas turcos, en 2014, y refiere el artículo firmado en coautoría con Rodrigo Aliphat –aunque en “Atlantic Review of Economics-AROE” solo aparece él como autor--, y señala que son sustancialmente distintos, pero apunta:

“Aunque se observa un error al momento de agregar los argumentos que soportan la idea central expresada en Romero y Aliphat (2019, esto sin duda no representa el plagio de una idea”, dice el director del CIDE, quien agrega que “adicionalmente, es importante agregar que los autores sí son citados en la referencias”.



Tras insistir y buscar convencer de que los párrafos y los artículos son “completamente diferentes”, que abordan, obviamente, casos de estudio distintos, sobre realidades que son, obviamente, diferentes , José Antonio Romero Tellaeche concluye:

“Por lo tanto, con la revisión exhaustiva aquí presentada, y con el previo uso del software especializado y un conjunto de revisores externos, rechazo categóricamente los señalamientos que se hacen en mi contra”.

Sin embargo, Chaterine Andrews, una de las profesoras-investigadoras, desentraña las explicaciones de Romero Tellaeche, y las puntualiza a través de su cuenta de Twitter, dice:

“Hoy el Dr. Romero nos hizo llegar su 2a explicación de porque plagió en el art. “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018,” Atlantic Review of Economics-AROE, (2019). Alega un "error" (Inciso A) y afirma que hace referencia a la obra señalada (inciso DyE ) 1/. El error es el siguiente, es copiar una frase SIN CITAR NI USAR COMILLAS . (1a imagen Çolak, Tokpunar y Uzun, “Determinants of Sectorial Import in Manufacturing Industry: A Panel Data Analysis,” Ege Academic Review, vol. 14, núm. 2 (2014)p. 272: 2a imagen ROMERO/APLIAT p. 4). Es decir, el error se llama PLAGIO”, afirma la investigadora.



Dice también que “la 2a alegación de la carta de Romero ES FALSA. NO HAY REFERENCIA en el párrafo señalado de Romero y Aliphat, sino una referencia a otro artículo por OTROS AUTORES CON NOMBRES TURCOS. (1 y 2a imagen Romero Aliphat pp. 6-7) (3a imagen Çolak,Tokpunar y Uzun, p. 272). En p. 25 del art. de Romero y Aliphat se cita tanto el artículo de Çolak,Tokpunar y Uzun, así como otro de Çakmak, Gökce y Çakmak de 2016. ES ESTE SEGUNDO que está citado en el párrafo plagiado”.

Andrews dice que se trata de un NUEVO ERROR pero más grave aún que el primero. Porque aquí no solo "se les olvida" añadir las comillas y la referencia, ADEMÁS citan a otros autores turcos “para disimular el hecho que han plagiado un párrafo de unos connacionales suyos. Y esto también se llama P-L-A-G-I-O. No importa que sea ‘tantito’ ni que citan al artículo plagiado en su bibliografía”.



