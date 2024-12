Guadalajara, Jalisco.-- Como parte del Salón Internacional de la Caricatura e Historieta se llevó a cabo la mesa “La caricatura y el acceso a la información”, donde los moneros Kemchs, Ángel Boligán, Paco Calderón y Víctor Solís hablaron sobre el impacto que tiene la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) en su labor.

Los participantes acordaron en que se vive una etapa “difícil” y “preocupante” y que, aunque parezca que no hay relación entre el Inai y la labor de un monero, es una herramienta necesaria para hacer críticas al gobierno y su gestión.

Arturo Kemchs, caricaturista político de EL UNIVERSAL, cuestiona la confianza que se puede tener a un gobierno que da información a su conveniencia.

Los moneros Kemchs, Ángel Boligán, Paco Calderón y Víctor Solís hablan sobre las consecuencias de perder al Inai. Foto: Hugo Salvador/ El Universal.

“Para nosotros es muy importante contar con todas las vías de información y estamos en peligro porque el presidente decidió que esta transparencia la tiene en sus manos (...).

En algún momento tuvimos la esperanza que la presidenta hiciera modificaciones y ella estuviera a cargo, en poco tiempo ya vimos que no va a ser así, estamos totalmente desarmados los medios de comunicación”, declaró Kemchs.

Ángel Boligán, quien también publica en EL UNIVERSAL, explicó que la fuente de información fidedigna es crucial en tiempos de infodemia y dudas. Reconoce que ante sus dudas, propone cartones políticos que más que afirmar hechos, planteen reflexiones.

“No todo mundo va a leer toda la prensa, pero sí van a ver la caricatura, por eso tenemos un gran peso de responsabilidad. Los políticos no van a cambiar, pero cuando ves un dibujo y te identificas como sociedad, nos veremos reflejados, nos reiremos de nosotros mismos y reflexionaremos”, dijo Boligán.

“El pensar que la caricatura no debe defender estos organismo, es dispararse en el pie”, afirmó el cartonista Paco Calderón. Para él, es preocupante la desaparición del Inai y aseguró que lo que en realidad se busca no es “eficientar el gasto, lo que quieren es (decir) ‘no me pidas a mí cuentas’”.

“Quizás la transparencia y la caricatura no van de lo mismo, porque con un gobierno transparente no tendríamos chamba. (...) El discurso maniqueo es bastante efectivo para quien se quiere dejar convence”, señaló el caricaturista Víctor Solís.

Finalmente, Laura Lizette Enríquez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) y moderadora de la charla, concluyó la plática recordando que el derecho al acceso a la información es un derecho humano y los medios de comunicación no están obligados a darlo, sino el Estado.

