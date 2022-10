Del paso de Rammstein por la CDMX a Tatiana Clouthier: los mejores memes de la semana

Octubre empezó con todo. Primero fue el tan esperado concierto del grupo alemán Rammstein, una visita cuyas sorpresas se volvieron la delicia no sólo de los devotos del metal, sino de cualquier consumidor de memes. ¿Quién diría que Rammstein seguiría ofreciendo tela de donde cortar una semana después de su presentación?

Al flujo memero lo complementa Nintendo, que sacó a la luz el tráiler de la película de Súper Mario Bros. Por último, Tatiana Clouthier dejó el gabinete de AMLO en un momento controversial.

Rock, videojuegos y los acostumbrados escándalos locales fueron el sello de la semana.

Du hast. Du hast mich

Luego del alto tráfico de internet tras la muerte de la Reina, será un hecho que la (inexistente) Academia Mexicana de Artes y Ciencias Memeras incluirá en su (también inexistente) antología de lo mejor del año a los autores de “la canción del sonidito” (“Du hast”): ciertas joyas que dejó la banda a su paso por el Foro Sol el 1, 2 y 4 de octubre. Quizá esto se deba a que las expectativas de la presentación eran altas, puesto que el grupo postergó sus fechas en México debido a la pandemia por el Covid-19.

La broma empezó hace algunas semanas cuando, en redes sociales, un grupo de devotos del metal se burló de otros fanáticos, los opositores a que se concretara una tradición reciente durante la visita de Rammstein: el lanzamiento de peluches del doctor Simi.

Para quienes le vieron cara de Rubén Albarrán a Till Lindemann y compañía, lo sorprendente fueron las reacciones cuando volaron sobre el escenario los primeros peluches. Además de haber jugado con el doctor Simi, en la última fecha —4 de octubre— el vocalista se despidió de la Ciudad de México dándole un beso al popular muñeco (pero antes fingió que lo atacaría con un cuchillo).

Y eso no fue todo lo que sucedió: el guitarrista Richard Z. Kruspe no tuvo miedo de explorar las calles durante su estadía. Kruspe, quien se hospedó en el Hotel Condesa, paseó por el Parque España, entró a un local a prepararse sus propios tacos, se metió a una escuela a dar clases de alemán y hasta tocó un breve set en el Zócalo. La sencillez siempre se gana el corazón (y los memes) del público. Los peluches del doctor Simi no fueron, por cierto, la única memorabilia que giró alrededor de Rammstein. ¡Hasta tamales hubo!.

Directo en la nostalgia

El 6 de octubre, Nintendo, el gigante japonés de los videojuegos, publicó el tráiler de la tan esperada película de Súper Mario Bros, que dirigen Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Para los fanáticos todo anuncia que éste será uno de los mejores proyectos cinematográficos en los que se ha involucrado el nombre de la compañía. Para empezar, la expectativa se debe a que, en parte, el estudio Illumination, más conocido por haber estado a cargo de "Mi villano favorito", trabajará en la película de Super Mario Bros, mientras que las voces de algunos personajes las harán carismáticos actores como Chris Pratt y Anya Taylor-Joy.

El estreno será hasta abril de 2023. Mientras tanto, los memes no se detendrán.

Un adiós incómodo

El mismo día en que los gamers del mundo se emocionaron con Mario Bros, la situación se puso color de hormiga en México.

La ahora exsecretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que en su momento fue considerada como uno de los brazos fuertes de López Obrador, formalizó su renuncia; algo que el Presidente confirmó durante la conferencia mañanera del 6 de octubre.

Sin embargo, la despedida del gabinete presidencial ha dado mucho de qué hablar porque sucedió en medio de una negociación entre México, Estados Unidos y Canadá por incumplimiento en el tratado de libre comercio. El canciller, Marcelo Ebrard, ya explicó que la salida de Clouthier no tendrá impacto en el T-MEC, mientras que López Obrador dijo lo propio subrayando que detrás de la renuncia de Clouthier no están las razones a las que otros apuntan; por ejemplo, la ya mencionada controversia con los países del norte o la inflación.

También se ha hablado de por qué el Presidente no abrazó a Clouthier al despedirse. Razones que sólo pueden ser especuladas, pero, por lo pronto, habemus memes.

