Han pasado meses y aún así sorprende cómo es que el actor Timothée Chalamet se atrevió a decir que nadie quería ver artes escénicas.

Con un Auditorio Nacional agotado, este sábado el bailarín Isaac Hernández y compañía tuvieron cautivadas a más de 9 mil personas con el variado repertorio de números de baile que presentó la 12 edición de "Despertares", y que fueron desde lo más clásico como “Giselle”, a lo más popular, como “Tití me preguntó”, de Bad Bunny.

El diseño del espectáculo fue ideal para un público acostumbrado a “scrollear” sin fin en redes sociales, en búsqueda de nuevos y constantes estímulos. Ver Despertares fue como deslizar entre reels de Tik Toks, no en el sentido peyorativo, sino en que se trató de entretenimiento puro: en un instante veías el drama de "Romeo y Julieta" o los claroscuros de Caravaggio —con Roberto Bolle y Maria Khoreva— y al instante, sorprendía un solo de batería hecho con pasos de tap vertiginoso de Bayley Graham, bailarín con el carisma de un clásico conductor de "Saturday Night Live".

El espectáculo tuvo números tan variados, como el gusto del público. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

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La noche comenzó con Olivier Mathieu, quien acompañado de “Opening” de Philip Glass, maravilló al público con un número que desafiaba la gravedad. Titulado “Approach 17. Opening. White”, con una escenografía que recordaba a la escena final de “The Truman Show”, la acrobacia hacía pensar no sólo en el increíble control del cuerpo del bailarín, sino también en la fragilidad del ascenso y descenso de la vida, una historia con la que todos pueden conectar.

Y es que, aunque Chalamet no lo crea, se pueden contar historias igual de emocionantes que en el cine a través de la danza. Otro ejemplo de ello fue “Two People In Love Never Shake Hands”, donde los bailarines Nicola Wills y Tars Vandebeek interpretaron una fatídica historia de amor con pasos de danza contemporánea y al ritmo de “Shepherd”, de Joep Beving.

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Más de 9 mil personas disfrutaron del espectáculo que se presentó en el Auditorio Nacional este fin de semana. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

Fue la pareja con más química de la noche, incluso superando a los hermanos Isaac Hernández, el anfitrión, y Esteban Hernández, quienes aún así hicieron gala de su complicidad en el mundo de la danza con “My Way”, de Frank Sinatra.

Despertares tenía en consideración a todo tipo de público, el entusiasmo y las ovaciones no se detuvieron durante las dos horas que duró.

Había quien se conmovía con la dramática interpretación de “Act II Pas de Deux”, del clásico “Giselle” —donde Hernández estuvo acompañado por las talentosas Nicola Wills y Alina Cojocaru—, pero también quien se meneaba en su butaca junto al grupo Lightbalance, quienes restaron la solemnidad con un popurrí con éxitos pop de Raye, Benson Boone, Farruko, Justin Bieber, MC Hammer, Bad Bunny y Zedd.

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Así fue como Despertares llegó a su fin la noche de este sábado, después de una clase magistral y firma de autógrafos, llevando una vez más al ballet a lo “mainstream”, recordando que además de ser una bella arte, no es necesario que deba sentir como un arte ajeno, sino uno accesible, con sentido del humor y gusto por ver lo que el cuerpo humano es capaz.

El bailarín mexicano, Isaac Hernández, cautivó a los asistentes. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

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