Cultura corrige a Sheinbaum, el archivo de Paz no estará divido ni en la Cuarta Sección de Chapultepec

Aunque Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que el acervo documental de Octavio Paz se iba a dividir, pues una parte iba a quedar en la Bodega Nacional, en la Cuarta Sección de Chapultepec, y otra en El Colegio Nacional; esta tarde la Secretaría de Cultura informó que no hay separación de bienes, que se va a respetar la última voluntad del poeta y que actualmente el acervo sí está en Chapultepec, pero para su estabilización y catalogación, labores a cargo del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).

El 31 de marzo, tras la ceremonia notarial en la que se depositaron las cenizas de Octavio Paz y su esposa Marie-José Tramini, en el Colegio de San Ildefonso, Sheinbaum dijo a EL UNIVERSAL que “el acervo de Paz va a quedar en la Cuarta Sección, en la Bodega Nacional. Esa es la idea, pero por supuesto nos vamos a poner de acuerdo. Evidentemente tiene que estar el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y obviamente El Colegio Nacional. Una parte puede quedar en El Colegio Nacional y otra en la Cuarta Sección. Nos vamos a poner de acuerdo. La idea es que (el acervo) sea parte de la Bodega Nacional. Lo más importante ahora es el rescate y la recuperación que se está haciendo de manera adecuada. Octavio Paz es patrimonio de la Humanidad, patrimonio nacional y tenemos que cuidarlo”.

Sin embargo, esta tarde Alejandra Frausto, secretaria de Cultura informó que el archivo de Paz sí está en Chapultepec: “La Bodega Nacional –que era la fábrica de cartuchos– no es el lugar donde se está catalogando el acervo de Paz. El acervo, hago una precisión, está y será catalogado en un espacio que ya tiene las condiciones para sobre todo estabilizar todos los elementos que contiene este acervo. Esto se hace en la antigua fábrica de pólvora, que también está en la Cuarta Sección. Una vez que se concluya se va a decidir cómo se va a divulgar y dar a conocer. Es un proceso minucioso, muy comprometido por parte de Cencropam, que es quien tiene bajo su resguardo el trabajo técnico de la preservación de todo su acervo.

La funcionaria detalló que “el archivo se va a El Colegio Nacional, pero todo el acervo va junto” y que la catalogación que se hace era necesaria porque tenía polvo y hongos, elementos “que no ayudan a un acervo documental”.

La declaración de Sheinbaum causó mucha confusión, pero Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Cultura, indicó que el testamento de Paz pedía que a su muerte, Marie-José Tramini se convirtiera en heredera universal e indicaba que su archivo documental se fuera a El Colegio Nacional (Colnal), en comodato.

Tramini falleció en 2018 y se emprendieron diferentes acciones para asentar de forma legal cómo sería el manejo del acervo del Nobel de Literatura. Una acción, dijo Núñez Bespalova, inició el año pasado y consistió en recolectar los distintos documentos que estaban dispersos en varios inmuebles, para luego estabilizarlos.

“Hubo un segundo proceso de estabilización después de la pandemia, este proceso terminará en mayo y a partir de ese mes comenzará el movimiento de los documentos que forman parte de ese archivo al nuevo laboratorio del Cencropam. Se traslada porque hay que inventariarlo, catalogarlo y estabilizarlo, lo cual se hace para permitir su movilidad, lo primero es para permitir su conservación y manipulación. Si no es así no puede concluir el proceso legal. Después, como fue la voluntad del poeta, se enviará a El Colegio Nacional. No hay división de bienes. Estamos respetando las últimas voluntades del poeta, y cuando se habló de enviarlo a la exfábrica de pólvora, a la bodega nacional, fue una imprecisión porque se trata de la Cuarta Sección, se mandó a la exfábrica de pólvora a un laboratorio especial a donde también se van a mandar las obras de arte y libros que forman parte del acervo y que también necesitan un tratamiento similar al del archivo, pero el archivo es mucho más delicado y es más amplio y se ha comenzado por eso”, declaró Núñez Bespalova.

La subsecretaria explicó que aún trabajan en conjunto con el gobierno capitalino, el DIF y El Colegio Nacional para algunos temas legales y poder entregar en comodato el acervo, aunque dijo que el comodato tendrá una duración de 25 años que comenzaron a contarse a partir de la muerte de Tramini y no desde la muerte de Paz.

Asimismo, Núñez Bespalova descartó que se vayan a dar recursos a El Colegio para la conservación del acervo de Paz:

“Parte del comodato es que cuando se entrega el archivo se tiene que justificar o mostrar que vas a tener la solvencia económica para conservarlo. Ahora las instituciones nos estamos haciendo cargo de hacer todos los trabajos previos, pero una vez que se entrega es responsabilidad del otro”.



