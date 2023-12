Al margen de la tarifa de algunos museos con exposiciones fijas, como el Frida Kahlo, cuyo acceso general cuesta $270 pesos en fines de semana —para quien muestre una credencial que lo acredite como mexicano baja a $130 pesos; en el caso de estudiantes o profesores el descuento llega a ser de hasta $50 y $25 pesos— o el Museo de Cera, que tiene un paquete que incluye una visita al Museo y una función de cine en 4D por $380 pesos, hay un par de exposiciones que se cuentan entre las más caras de la temporada. En este contexto, vale la pena recordar que la entrada al Museo del Louvre, uno de los más importantes del mundo, vale 17 euros, lo que equivale a unos 318 pesos.

En el otro extremo se encuentran aquellas exposiciones cuyo precio es simbólico o gratuito.

"Más allá de Tutankamón"

Esta muestra, para la que National Geographic cedió información y permisos de digitalización, es un viaje por la tumba del faraón Tut, el llamado rey niño, uno de los íconos del Antiguo Egipto que ha adoptado nuestro tiempo. Mediante realidad aumentada, 3D y réplicas exactas de piezas que se exhiben en el Museo Egipcio de El Cairo, el público se adentra en el descubrimiento de la tumba de Tut, hallada hace un siglo y preservada en excelente estado, así como por los rituales funerarios y la mística alrededor de la vida después de la muerte.

Se puede ver en la explanada del Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur, Calz. Manuel Villalongín y Sullivan), todos los días, de 10:00 a 20:00 horas. El acceso general cuesta $470 pesos o $590 con la experiencia de realidad virtual.

"Cosmic"

Al igual que "Más allá de Tutankamón", "Cosmic" es una muestra inmersiva. Pero su tema no podría estar más alejado del Antiguo Egipto: su inspiración son los escenarios futuristas y los paisajes espaciales. Además de que en algún punto de la exposición hay OVNIS y contacto con seres que no pertenecen a este mundo. Hay una versión plus de la exposición con souvenirs, bebidas y un recorrido guiado para un grupo pequeño.

Puede verse en Casa Bash (Bajío 338, Roma Sur), de martes a domingo, de 13:00 a 21:00 horas. El acceso cuesta $170 pesos ($350 pesos con la experiencia plus).

"Yugen"

"Yugen - Un invierno mágico y de fantasía" la tercera muestra de la lista también es inmersiva. Cualquier persona que se haya sumergido mínimamente en la cultura japonesa sabe que su arte, en general, está envuelto por un aura sutil: linternas, rituales para ahuyentar fantasmas, un viaje por la lluvia, la recreación de templos y paisajes en una visión de 360 grados, así como un taller de origami y una tienda de artículos tradicionales forman parte de lo que puede verse en sus seis salas conceptuales.

Puede verse en Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes, de martes a viernes (12:30 a 20:00 horas) y sábados y domingos (11:00 a 20:00 horas). El acceso general cuesta $290 pesos (hay paquetes y descuentos).

"Brujería. Malleus Maleficarum"

Esta muestra puede entenderse como un abanico de la historia de la brujería: desde los casos más conocidos, como los juicios de Salem, la vena mística de Rasputín y la leyenda de la bruja de Blair) hasta los rituales prehispánicos y el vudú. Tiene recreaciones realistas de ciertas figuras y objetos originales (amuletos, muñecos...)

Está en el Palacio de la Autonomía de la UNAM (Lic. Primo de Verdad 2, Centro), de lunes a domingo (10:00 a 18:00 horas). El acceso general cuesta $150 pesos.

Tierra Jurásica

Una muestra con 14 dinosaurios animatrónicos instalados en escenarios prehistóricos, dispuestos en más de cuatro mil metros cuadrados. Para llegar a ellos, hay que cruzar un túnel de luces antes. Tiene área museográfica, talleres y guías para que la experiencia sea didáctica. El recorrido dura poco más de una hora.

Puede verse en Forum Buenavista (Eje 1 Nte. 259, Buenavista), de lunes a domingo (10:00 a 20:00 horas; 25 de diciembre no abre). La entrada cuesta $150 pesos ($120 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores).

Muestras de acceso libre o costo simbólico

"Todo se vuelve más ligero"

Para celebrar sus primeros diez años de vida, el Museo Jumex invitó a Lisa Phillips, directora del New Museum de Nueva York, para organizar una muestra en la que participan 67 artistas de todo el mundo: obras de Francis Alÿs, Abraham Cruzvillegas, Tacita Dean, Graciela Iturbide y Jeff Koons, entre otros, están incluidos. La luz y la ligereza son las dos nociones que sirven como eje de la exposición, que conforman piezas de la Colección Jumex y que se inspira en el poema "Everyone Gets Lighter", de John Giorno.

Puede verse en el Museo Jumex (Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada), de martes a viernes, así como el domingo (10:00 a 17:00 horas); sábado (10:00 a 19:00 horas). Entrada libre.

"Movimiento perpetuo, Nahui Ollin"

Un recorrido por la vida y obra de una de las leyendas de la plástica y la cultura mexicana: Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Ollin, hija del general Manuel Mondragón, uno de los responsables del derrocamiento de Francisco I. Madero; pareja de Gerardo Murillo, el Dr. Atl y antes, esposa de Manuel Rodríguez Lozano, con quien tuvo un hijo que falleció poco tiempo después de haber nacido. La retrataron, desde sus respectivas disciplinas, artistas como Diego Rivera y Edward Weston. Elena Poniatowska escribió sobre ella.

Puede verse en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Diego Rivera s/n, San Ángel Inn), de martes a domingo (10:00 a 17:30 horas). $45 pesos.

"Sementera. Dibujos adolescentes de Francisco Toledo"

Esta muestra recupera 80 obras inéditas, a lápiz y pluma, que hizo el artista oaxaqueño Francisco Toledo durante su adolescencia. Datan de los años 50 y principios de los 60, de la época de formación de Toledo, cuando recién se mudó a la Ciudad de México. Las obras seleccionadas sirven para rastrear las inquietudes que el artista juchiteco desarrolló a lo largo de su trayectoria.

Puede verse en la galería de Arte Binario del Centro Nacional de las Artes (Cenart; Río Churubusco 79, Country Club), de miércoles a domingo (10:00 a 17:30 horas). Entrada libre.