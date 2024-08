¿Cuál es el estado del arte contemporáneo islámico? ¿Qué lugar ocupa en el plano internacional? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en la Conferencia de Arte Islámico, cuya segunda edición se titula “In Praise of the Artisan: A Reassessment of Contemporary Islamic Arts & Crafts Practice” y se llevará a cabo del 25 al 30 de noviembre en Arabia Saudita.

Se trata de un evento organizado por Ithra (el Centro para la Cultura del Mundo del Rey Abdulaziz) que reunirá a expertos en el tema para reflexionar sobre el estado actual del arte y la artesanía islámica, con un programa de lecturas, paneles de discusión, talleres, exposiciones, proyecciones de películas y demostraciones de artesanos.

Fotos: ITHRA.

A la par de la conferencia, se presentará la exposición “In Praise of the Artisan”, que examinará la riqueza del arte islámico con piezas históricas y contemporáneas, así como con el panel de piedra tallado a mano más grande que se ha hecho, desde la creación del Taj Mahal en el siglo XVII. También habrá obras de arte comisionadas, instalaciones a gran escala, piezas raras y artesanías de todo el mundo árabe, que provienen de países como Arabia Saudita, Marruecos, India, España, Egipto, Turquía, Uzbekistán y Malasia.

“La Conferencia de Arte Islámico es una plataforma global para difundir el arte islámico y sus artesanías, en línea con la misión de Ithra de celebrar la herencia cultural, impulsar el desarrollo de talento y apoyar la expresión creativa, todo con el apoyo de instituciones reconocidas”, declaró Abdullah Al-Rashed, director de Ithra, a través de un comunicado de prensa.

“La conferencia y la exposición apoyan nuestros constantes esfuerzos para desenterrar nuevas ideas de alrededor del mundo para diseñar mezquitas y alentar planes innovadores, diseño e ideas técnicas que puedan formar una nueva identidad de arte islámico”, agregó Mashary Al Naim, secretario general del Premio de arquitectura de mezquitas Abdul Latif Alfozan, coanfitrión del evento.

Foto: ITHRA.