“La verdad es una de las cosas de las que carecemos en México, porque hay impunidad, porque sigue habiendo una gran tolerancia ante el sufrimiento de las mujeres y ante eso nos queda una gran tarea por hacer”, asegura la escritora, historiadora, poeta, ensayista e investigadora Cristina Rivera Garza, quien ayer fue anunciada como la ganadora del Premio Pulitzer en la categoría de “Memoria o Autobiografía” por "El invencible verano de Liliana", su obra más íntima y personal, en la que aborda el feminicidio de su hermana, ocurrido el 16 de julio de 1990 y que 34 años después continúa impune.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la narradora mexicana radicada en Estados Unidos, nacida en Matamoros, Tamaulipas, en 1964, asegura que hay mucho que escribir todavía sobre historias como las de Liliana, “hay muchas experiencias que hay que reconocer, hay una conversación urgente a la que Liliana nos está invitando también”.

Aún sorprendida y con la emoción embargándola dice: “Es una noticia inesperada y estoy tratando de digerirla”. Al tomar la llamada, la escritora afirma: “Es la primera que respondo, así que adelante, vamos”. Cristina Rivera Garza sentencia: “Ojalá que las autoridades pertinentes también lean el libro y también en algún momento recuerden por qué están donde están y para qué están donde están. Me refiero a la justicia legal. Hay mucho por hacer también ahí”.

El invencible verano de Liliana (2021), que ha ganado también el Premio Mazatlán de Literatura 2022, el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021, el Premio ‘Rodolfo Walsh’ 2022 que otorga la Semana Negra de Gijón y ahora el Premio Pulitzer, “mezcla memorias, periodismo de investigación feminista y biografía poética, unidos con una determinación nacida de la pérdida”. Esos fueron los argumentos de la organización de estos premios que otorga la Universidad de Columbia (Nueva York) para concederle el galardón a la escritora mexicana en cuya obra ganadora incorporó también fragmentos de los diarios y cartas de Liliana Rivera Garza, su hermana que fue víctima de un feminicidio.

“Este Premio Pulitzer es por supuesto para Liliana, para su experiencia tan trágica. Me gustaría que todas las familias que han perdido a una hija, hermana o madre a causa de la violencia, también se sintieran parte de este abrazo”, señala la narradora durante la entrevista telefónica desde Houston, donde radica. Y agrega: “Ojalá que con este tipo de énfasis en la historia podamos alcanzar procesos de justicia para Liliana y para tantas mujeres que están esperando precisamente esa justicia”.

México debe acabar con la impunidad

La escritora que en 2023 ingresó a El Colegio Nacional, asegura estar todavía procesando la noticia, una noticia que la puso “muy contenta, por supuesto, por el reconocimiento”, pero redobla su exigencia para que en países como México, “donde sabemos que los números son terribles: 11 mujeres asesinadas al día, pero también en Estados Unidos, donde tres mujeres pierden la vida a manos de sus parejas íntimas, ojalá que un libro como este logre agitarnos todavía más e invitarnos a extrañarlas todavía más y al extrañarlas, por otro lado, logremos que la justicia llegue en algún momento”.

Cristina Rivera Garza dice que otra forma de contar y de seguir exigiendo justicia sobre la historia de Liliana y sobre los feminicidios ha sido la memoria colectiva.

“Creo que todos juntos, los lectores de este libro, los que hemos perdido a alguien, a los que nos afecta, cada que recordamos que hemos perdido a una mujer querida, estamos participando de otra forma de justicia que tiene que ver con la memoria colectiva, que tiene que ver con la verdad y la verdad es una de las cosas de las que carecemos en México, porque hay impunidad”, afirma la autora.

La también autora de Nadie me verá llorar y catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston, cuya obra literaria y académica aborda temas como la migración, la política o la salud mental, asegura que en México carecemos todavía de justicia, que tenemos sobre todo impunidad y que aquí los feminicidas saben que pueden salir impunes. “Ese es uno de las grandes problemas y es una de las grandes razones, una de las varias, no es la única, pero la impunidad ha contribuido a que los feminicidas tengan muy claro que se pueden salir con la suya, saben cómo el sistema no funciona, cómo vivimos en este país y en este mundo en general, que tolera tanto el sufrimiento de las mujeres; los feminicidas saben que pueden actuar impunemente”, señala la escritora, quien sin embargo, apunta: “Pero esto puede cambiar y esa es la tarea que sigue, actuar desde la escritura, en el activismo, en la vida cotidiana y yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante”.

Sobre la justicia que no ha llegado para Liliana ni para su familia, Rivera Garza afirma que a lo mejor sería bueno, que aprovechando esta noticia del Premio Pulitzer para El invencible verano de Liliana, hacer “un llamado directo” a las mandamientos judiciales: “Tienen el caso de Liliana sobre su escritorio, tienen todos los datos, hace más de dos años que no se comunican conmigo, tienen todas las investigaciones que mi familia, como tantas familias en México, han llevado a cabo porque ellos no las llevan a cabo, y ojalá que algo como esto, al fin, los pudiera hacer reaccionar”.

También los exhorta a que investiguen, pues “es necesario que haya justicia, es necesario que se compruebe si murió o no murió Ángel González Ramos y si Ángel González Ramos era Mitchell Angelo Giovanni, es necesario que hagan su trabajo para que esa parte de la justicia se lleve a cabo”.

Cristina Rivera Garza, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría y doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston, llama a que todos hagamos algo, los que han leído El invencible verano de Liliana, los que han abrazado a Liliana, “todos ya formamos parte de otra forma de justicia y en eso vamos a seguir, en la memoria colectiva, en la verdad y en tratar de proteger, de construir un mundo donde las niñas del futuro puedan crecer seguras de sí mismas, protegidas por todos nosotros”.

La escritora mexicana competía por el prestigiado galardón con The Best Minds: A Story of Friendship, Madness and the Tragedy of Good Iintentions, de Jonathan Rosen, y con The Country of the Blind: A Memoir at the End of Sight, de Andrew Leland.

