Monterrey, N.L.-- Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, presentó su libro “Federalismo mexicano. Qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente” (Porrúa) en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

En un auditorio abarrotado, que superó su cupo de mil 400 asistentes, García presentó su libro que hace una revisión y evalúa el estado actual del federalismo fiscal del país. También anunció que de la bolsa de Mariana Rodríguez, su esposa, se obsequiaría un ejemplar (de 250 pesos) a cada uno de los asistentes.

“Estoy convencido que México necesita un nuevo rumbo, una nueva constitución, pero sobre todo que México resuelva y deje de pelear porque estamos viviendo el mejor momento geopolítico y depende de nosotros aspirar a primer mundo y estar dentro de las primeras economías del planeta”, declaró.

El gobernador señaló que si bien en la teoría el país es federal, en la práctica tiene un gobierno centralista: “¿cómo es posible que este país crea que una sola persona sentada en una oficina en Ciudad de México va a resolver problemas de más de 130 millones de mexicanos. Es imposible, por eso votamos por gobernadores y alcalde, porque cada ciudad tiene sus broncas; acá tenemos broncas con el agua, en Tijuana con la migración, en Cancún con el sargazo y en Jalisco con la seguridad. Es imposible que una sola persona va a conocer todo el contexto y va a resolver todos los problemas”.

García señala que aunque es tarde, es momento de que el país se reivindique como Estados Unidos Mexicanos.

“Hay estados que obedecen ciegamente lo que dice un Presidente, a pesar de ir en contra de su gente y de sus tradiciones. ¿Somos o no somos un Estado con contrapesos? ¿Es el poder legislativo un contrapeso o es un empleado del Presidente?”, cuestionó García.

Durante la presentación, Samuel García señaló que es momento de hacer una nueva Constitución federal, pues la actual tiene más de 700 reformas que ya hacen que sea ilegible leerla por las contradicciones. Es por eso que señala que en las próximas elecciones, los debates deben ser entorno a tener seguridad pública civil o castrense un gobierno globalizado, internacional y a mejor repartición de presupuesto a los estados y “no las corcholatas y no ese fenómeno que se cayó, desinfló y plagió”, sostuvo.

García señaló que Nuevo León lleva un año con su nueva constitución, en la que hay un transitorio que establece que si para el 2024, el gobierno federal no regresa el 50% de lo que pone el estado, se salen del convenio.

El gobernador enumeró una serie de acciones que ha realizado en su gobierno y declaró que todo eso fue posible porque Nuevo León decidió “emanciparse como estado. Nuevo León ya no puede estar a la expectativa de lo que dicen en el centro y a esperar que le manden recursos. Por su puesto que colabora, hay gente que tiene ansia de que me pelee con el Presidente, pero ese es el peor error de un gobernador, pero eso no implica ser sumiso”.