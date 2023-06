Por el 80 natalicio de Felipe Ehrenberg (27 de junio de 1943-15 de mayo de 2017), uno de los artistas contemporáneos mexicanos pionero en utilizar los medios audiovisuales como plataforma de creación, se inaugurará el 27 de junio la exposición “Felipe Ehrenberg Es Popular” en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP). También habrá actividades en el Complejo Cultural Los Pinos.

La curaduría realizada por José Valtierra comprende 153 piezas que van desde 1960, hasta bocetos inconclusos de 2017, año del deceso del también cronista, profesor, activista, ensayista, periodista, crítico, artesano, promotor cultural y editor mexicano.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En el recorrido se podrán ver “los proyectos e investigaciones que el artista desarrolló en torno a la cultura popular indígena; el segundo se enfoca en la cultura popular urbana y sus métodos de reproducción y difusión masiva. Por último, el tercer núcleo muestra el interés de Ehrenberg por mantener contacto con artistas afines a su forma de ver el arte como excusa para reivindicar la desobediencia”, se detalla en un boletín de prensa.

“A lo largo de mi vida como artista, lo que me ha servido como referencia constante en mis obras, mucho más que el imaginario europeo, ha sido la potente ‘tropicalidad visual’ del continente que me tocó habitar (tropos igual a cambio). Quiso el destino que las naciones que mejor conozco son la mexica, la purépecha y la hñähnú. Y mis obras acusan claramente la impronta de sus estéticas, tanto las gestuales, como las rituales, cromáticas y formales. En el proceso, he tentaleado -siempre con dedos de ciego- las frágiles murallas que separan nuestras primeras culturas de las de Europa”, dijo en 2010 Ehrenberg sobre su obra.

La muestra se enriquece con una selección de piezas de artistas cercanos a Ehrenberg como Nicolás de Jesús, Felipe de la Rosa o Cristino Flores, creadores de la cuenca media del Río Balsas con quienes desarrolló una serie de grabados en papel amate; Maris Bustamente, Carlos Zerpa, Cisco Jiménez y Guillermo Heredia, amigos cercanos de Felipe; además de John Wesley, Fukiko Nakabayashi, Tom Wesselmann, Ulises Carrión y Joan Lyons.

De manera paralela a la exhibición, se realizarán actividades tanto en el Museo de Culturas Populares como en el Complejo Cultural Los Pinos.

¿Cuándo?

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de octubre de 2023. La entrada general tiene un costo de 19.50 pesos, con acceso gratuito para estudiantes, adultos mayores y niños. Los domingos, la entrada es libre.

