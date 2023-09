Con 34 años de trayectoria, la compañía Caña y Candela Pura explora los orígenes del flamenco en su pieza "Quelar: los lenguajes del sentimiento flamenco", estrenada el 9 de julio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo y que inaugurará mañana la Temporada de Flamenco en el Centro Cultural "Los Talleres".

Son dos los recintos que siempre le han abierto las puertas a Caña y Candela Pura, cuenta su directora, Lourdes Lecona: Teatro de la Danza y Los Talleres. Antes de salir de gira o presentarse en otros espacios, estos dos recintos han sido la casa de la compañía.

"Reconozco mucho la labor de Isabel Beteta para difundir, apoyar y delegar el trabajo de los grupos independientes. Estoy contenta de que este fin de semana estaremos en Los Talleres", abunda. El nombre de la pieza, "Quelar", significa, en jerga gitana, bailar o danzar. Título que reafirma el sello de Caña y Candela Pura y es simbólico para los intereses de la compañía: difundir los estilos o palos del flamenco tradicional, ortodoxo. Es, en otras palabras, el legado que Lecona quiere preservar de los grandes maestros que legaron los cánones del flamenco.

"Ahora, gente como yo, de mi generación, siente la obligación y el amor de transmitir a las nuevas generaciones este legado", afirma y recalca que, aunque el flamenco ha evolucionado, esa parte original se ha perdido entre las búsquedas creativas de muchos artistas. "De pronto ya no sabemos qué estamos viendo en un espectáculo. La idea es recobrar el sentido que ha tenido la compañía, en el que no estoy divorciada de los nuevos lenguajes, ni en contra de las búsquedas. El flamenco finalmente ha evolucionado gracias a las rupturas que ha tenido. Se han tomado elementos de movimientos sociales y de las estéticas imperantes de cada época. Es algo que se ha visto desde hace 40 años: hemos llegado incluso a lo conceptual, el performance, el work in progress y el arte más transgresor".

Al margen de este arco de exploración creativa, Lecona afirma que es importante no perder la esencia de lo que dio origen al flamenco: "Independientemente de que, desde la estética, todos abordamos o nutrimos un campo, tampoco hay una restricción a que el flamenco tenga que ser como fue en la época de oro y tampoco se trata de perder ese sostén y esa forma de entender el flamenco.

"Quelar", además es una obra que se gestó durante el confinamiento: a pesar del impacto de la pandemia, de esa forma que tuvo de no parar, cuenta la directora, Caña y Candela Pura encontró sus propios caminos para conectar con el público en un momento de tanta vulnerabilidad. "Fue, de alguna manera, una contención para la danza. Hay muchos tipos de arte que se pueden dar de manera aislada, en soledad, que no requieren tanta conexión. Pero el flamenco lleva músicos en vivo y en ese tiempo todo estaba restringido. Incluso entre nosotros pasamos estos dos últimos años haciendo ensayos, montando coreografías, aprendiendo y tomando las nuevas alternativas de internet, por WhatsApp o Zoom".

Sin embargo la pandemia también le recordó a la compañía que “danzar, bailar es recobrar el sentido de la vida para los que hemos elegido este camino. De hecho, el flamenco tiene algo hermoso porque primero promueve la conexión cuando se están creando las coreografías. Una conexión entre el equipo de intérpretes en el que se suma el cante, la guitarra, la percusión, las palmas y así se va creando e inicia una conexión hermosa con el sentimiento humano".

A la profundidad del flamenco hay que añadir la exploración principal de "Quelar": el entendimiento de que el flamenco es, desde su nacimiento, un crisol de culturas. "Me parece muy importante compartir, a través de unos cuadros, que son como abanicos, lo mismo tangos que fandangos. Hay orígenes que están en lo afrocubano y el mestizaje", y lo que nosotros hacemos es recorrer escénicamente estos géneros o palos que pueden ser llamados de ida y vuelta", concluye Lecona."Quelar" puede verse en "Los Talleres" (Francisco Sosa 29, Colonia Coyoacán) el 22 de septiembre, a las 20:00; el 23 de septiembre, 19:00 y el 24 de septiembre, 18:00 horas.

Participan Rose García, en el cante; Daniel Soledad, guitarra; Alejandro Garcilazo, percusiones, en el elenco: Aline L. Lecona, Ángel Vázquez, Claudia Vázquez, Edgar "Jooss" Pimentel Pedreguera, Fabiola Medellín, Floriselda Ortíz, Indra Juvenal, Mario Piña y Denise Frías.

