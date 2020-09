Swann Auction Galleries informó a EL UNIVERSAL que ayer, por primera vez fueron contactados por autoridades mexicanas por la venta de un antiguo documento sobre Hernán Cortés que habría sido robado del Archivo General de la Nación (AGN).



Alexandra Nelson, jefa de mercadotecnia de la casa de subastas con sede en Nueva York, dijo que la tarde de ayer, 24 de septiembre, recibieron una carta enviada por la Embajada de México en Estados Unidos.



Nelson también confirmó que la subastadora neoyorkina no sólo quitó del catálogo el Requerimiento de provisiones que menciona al conquistador –y data de 1521– de la subasta “Printed & Manuscript Americana” que se realizó este jueves, sino que también bajó otros cinco lotes, tres antes del 24 de septiembre y otros dos como respuesta a la carta recibida.

También lee: Consejo Honorario de la Memoria Histórica se indigna por sustracción de documentos históricos



Sin embargo, no dio más detalles sobre éstos y aseguró que debido a que han recibido muy poca información por parte de las autoridades mexicanas no podían dar más detalles con respecto a los lotes reclamados por el gobierno mexicano.



EL UNIVERSAL solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la información de cuántos y cuáles lotes se había reclamado en la denuncia que presentó ante Fiscalía General de la República, pero el área de comunicación del Instituto declaró que no podían ofrecer entrevistas ni datos sobre una investigación abierta.



También lee: Subastan documentos de México con más de 400 años de antigüedad

La encargada del área de mercadotecnia afirmó que Swann Auction Galleries se toma “muy en serio” sus responsabilidades de custodia y que esperan recibir más información de las autoridades mexicanas, además de que están dispuestos a ayudar para que los documentos regresen a su “legítimo dueño”.



Pese a la polémica, ayer se llevó a cabo la subasta “Printed & Manuscript Americana”, un evento que duró más de tres horas, tiempo en el que sí se vendieron documentos de más de 400 años, como la primera edición del diccionario náhuatl-español Vocabulario manual de las lenguas castellana, y mexicana (1611), de Pedro de Arenas; la “Demanda entre nobles indígenas sobre la tierra en Cholula (Puebla)” y el documento de la “Inquisición que prohíbe varios libros de la Ilustración francesa”.

fjb