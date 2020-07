Prras! entrega apoyos a mujeres artistas con enfermedades crónicas

Último álbum de nuestra 4a beneficiaria #suéjácome @mute.birds.culto ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣Imagen 1. “Carapiedra”, 2019, Video HD, 00:03:59 min.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣Imagen 2. “Espejo”, 2019, Tinta sobre papel, 24x33.5 cm⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣Imagen 3. “Lirio”, 2018, Video.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣La posibilidad revivir a los que mueren dentro de un infomercial.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣Imagen 4. “Va y viene”, 2019, Tinta sobre papel, 24x33.5 cm⁣⁣ ⁣⁣Imagen 5. “Choke”, 2018, Video instalación y performance.⁣⁣ ⁣⁣Muestra un momento entre la vida y la muerte. Un fragmento de un vanita, un segundo que refleja la mortalidad y la necesidad de ser rescatado.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Image 5. “Choke”, 2018 A frame of a vanita, a second to reflect on mortality and the need of being rescued.

