Instalación lleva voces de los presos en medio de la crisis de Covid-19

América, el epicentro de la pandemia de Covid-19. Mientras millones se resguardan en sus casas para evitar contraer la enfermedad, otros llevan entre las cuatro paredes de una celda desde hace años por algún delito que cometieron.



Son los presos de América Latina una de las poblaciones que está en riesgo del coronavirus SARS-CoV-2 porque los espacios en los que están carecen de las medidas de prevención tales como poder conservar la sana distancia o un constante aseo de manos.

Viendo este panorama, el artista norteamericano Hank Willis Thomas ha puesto sus manos en América Latina como siguiente paso de su instalación “The Writing on the Wall” (“Escritos en la pared”, en español) que brinda un aire de libertad a los presos de la zona.

“La gente yace en tumbas / mientras miras para otro lado / Callado, estás de pie, / imagina si fueras tú en este estado” y “Si no arreglamos esto ahora / también podríamos quemarlo / porque este país no va a tener éxito / si todavía está dirigido por payasos” son algunas de las frases que se leyeron como parte de esta instalación.

Distintos puntos de la Ciudad de México fueron seleccionados para proyectar los mensajes que los presos latinoamericanos realizaron con un principal enfoque en la pandemia de Covid-19.



La doctora Baz Dreisinger, fundadora y directora ejecutiva de la Incarceration Nations Network (INN), recogió a lo largo de los países latinoamericanos los versos de los presos. En entrevista con EL UNIVERSAL, ella asegura que estos escritos buscan llamar la atención puesto que las cárceles están siendo diezmadas por el Covid-19.

“En México y América Latina, donde el virus está golpeando fuerte en estos momentos, queremos ampliar el trabajo y las demandas de los compañeros de INN que están pidiendo liberaciones de prisión y una reforma radical del sistema”, agregó.

En mayo pasado, en la Ciudad de México se dio a conocer que se estimaba la liberación de 800 presos por la Ley de Amnistía durante la emergencia sanitaria. Por otro lado a inicios de junio también se dio a conocer que el SARS-CoV-2 había entrado a 38 cárceles.

Las vidas de los presos están en constante peligro cada segundo debido a la pandemia luego que no pueden poner en práctica ninguna medida de prevención sugerida por la Organización Mundial de la Salud ni los gobiernos federales ni locales.



“La detención se ha vuelto la muerte”, sostiene la también profesora de la John Jay College of Criminal Justices, en Nueva York.

Nueva York, Columbus, Ohio, Detroit, Nueva Orleans, Philadelphia y Washington son algunas de las ciudades por las que ha pasado este trabajo de Hank Willis Thomas que es considerado como guerrilla artística.

La doctora Baz Dreisinger es la curadora de la obra que llega a la capital de la República Mexicana. Afirma que “The Writing on the Wall” trata acerca de humanizar la población profundamente deshumanizada de los encarcelados, elemento que dificulta en gran medida su integración a la sociedad.

Además, a través de las palabras que han escrito y que se proyectan en las instalaciones se busca apoyar en su reinserción, pues jóvenes que llegan a prisión y vuelven a sus casas, son estigmatizados y deshumanizados.

La autora de “Incarceration Nations” fue quien recogió cada uno de los testimonios tanto para su trabajo en la organización como en el de la universidad y la publicación.



En total recogió miles de escritos de presos de todo el mundo, pero las proyecciones que se han usado en las distintas ciudades tan solo usan usado unos cuantos de personas de Estados Unidos, Reino Unido, Uganda, Brasil y Argentina, por mencionar algunos países.

De entre todos los textos uno que ha marcado a la fundadora de INN está el de una persona que en estos momentos se encuentra en una prisión en Nueva York y que incluso le marca por teléfono para saber si se encuentra bien.

“Lo que demuestra que era una persona increíblemente considerada, ya que él es el que está en mayor riesgo”.

La instalación “The Writing on the Wall” se exhibió únicamente la noche de este jueves en la Ciudad de México. El día 29 se llevará a cabo un En Vivo porel Instagram de la Incarceration Nations Network con el artista Hank Willis Thomas.

