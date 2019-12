Demandará nieto de Zapata a Bellas Artes y al pintor Fabián Cháirez

Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, demandará al artista Fabián Cháirez y a Bellas Artes por presentar la pintura La Revolución, en la que el militar aparece desnudo, con tacones y un sombrero rosa, y está montado en un caballo que tiene una erección. Sin embargo, Cháirez dijo que está en su derecho de representar a un personaje público.

“Vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes por exponer la figura de nuestro general de esa forma. Estamos armando la demanda. Para nosotros, como familia, es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay, no tengo nada contra los gay, tengo muchos amigos, (pero) no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir”, declaró Zapata González en un encuentro con medios en Morelos.

La obra a la que el nieto de Zapata se refiere es La Revolución, de Fabián Cháirez (Chiapas, México, 1987), que forma parte de Emiliano. Zapata después de Zapata, exposición que estará hasta el 16 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, la pintura no es de reciente creación, se trata de un óleo sobre lienzo de 30 x 20 centímetros de 2014.

En entrevista, Cháirez dijo que tanto él como Jorge Zapata están en su derecho de expresarse y que su pintura no es reciente: “Hice una interpretación de un personaje público, esto sólo evidencia el rechazo hacia lo femenino. La obra es parte de una exposición donde hay otras 140 interpretaciones sobre Zapata, es decir, no existe una fórmula para representar a alguien. Además, ¿en qué parte de mi pintura dice que Zapata es gay? (Jorge) solamente asume eso por la posición en la que está sentado”.

Cháirez agregó que, hasta el momento, Bellas Artes no le ha comentado nada.

Se solicitó el posicionamiento del museo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.