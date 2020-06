Cinco artistas LGBT contemporáneos que debes conocer

En el Día Internacional del Orgullo LGBT presentamos una breve selección de artistas contemporáneos que forman parte de la comunidad gay. A través de sus obras visuales, abordan temas como el cuerpo, cuestionan la heteronormatividad, protegen e impulsan la cultura queer, e incluso protestan contra el cierre de espacios para la comunidad como centros nocturnos y bares.

1. Louis Frantino – EU

La obra de Louis Frantino (1993) es famosa por retratar la vida contemporánea de los hombres gay en Nueva York. Su fuente de inspiración son sus experiencias personales. “Si una pintura enciende algo en mi interior, trato de hacer algo que transmita la misma sensación”, explicó el artista al medio Artsy.

Sus obras abarcan retratos, desnudos y escenas de la intimidad de las parejas gay.



"Euchre" (2017), Louis Frantino. Imagen: Galería Sikkema Jenkiins & Co.

2. Hannah Quinlan y Rosie Hastings – Inglaterra

Hannah Quinlan y Rosie Hastings es un dúo de artistas lesbianas que buscan preservar la cultura queer. Se han dedicado a documentar los espacios de la comunidad LGBT a través de la pintura y la filmación. En 2014 comenzaron a filmar centros nocturnos gay sin objetivo alguno.



"The Dudes" (2017), de Hannah Quinlan y Rosie Hastings. Imagen: Galería Arcadia Missa

Con el paso del tiempo, los clubes a los que solía asistir la comunidad LGBT inglesa comenzaron a cerrar; en un lapso de tres años el 58% de clubes gay habían cerrado en el Reino Unido. Las artistas notaron este fenómeno y desde entonces su documentación sobre la existencia y la pérdida de estos puntos de reunión encontró una razón de ser.



"Something for the boys" HD Video, 16 minutos 34 segundos (2018), de Hannah Quinlan y Rosie Hastings. Imagen: Galería Arcadia Missa

Ahora este archivo funciona como una forma de protesta con el que defienden su derecho de tener donde reunirse proyecto que ahora es un amplio archivo de espacios queer.



3. Christina Quarles – EU

Christina Quarles (1985) es una mujer cisgénero que explora temas como la ambigüedad, la dualidad y la contradicción. Hija de padre negro y madre blanca, la creadora explica que la contradicción de su raíces la ha colocado en una posición de no pertenencia y desplazamiento.

“A través de mis pinturas, hay una división de planos que sitúan y fragmentan a la vez los cuerpos que se difurcan (…). La categorías ya extablecidas pueden usarse para marginalizar o, paradójicamente, pueden ser usadas por los marginados para ganar visibilidad y poder político. La paradoja es el punto central de mi obra”, se lee en su sitio web.



"Doubled Down" (2017), de Christina Quarles. Imagen: christinaquarles.com



4. Fabián Cháirez – México

Fabián Cháirez (1987) saltó a la fama cuando su obra “La Revolución” -donde muestra a Emiliano Zapata desnudo, portando solo un sombre, una cinta tricolor y tacones, sobre un caballo con una erección- causó polémica por ser expuesta en Bellas Artes. Sin embargo, Cháirez, originario de Chiapas, ya llevaba unos años de trayectoria explorando la anatomía masculina, lejos de los de la masculinidad mexicana.

“Pinto hacia donde mis experiencias encuentran una salida", asegura Fabián Cháirez en su página de Facebook.

5. Jonathan Lyndon Chase – EU

El artista visual Jonathan Lyndon Chase centra su obra en el cuerpo; cuestiona la heteronormativa de los cuerpos de las personas negras. “Soy un hombre gordo” dijo el artista al medio Artsy al explicar que pese a su físico, sigue siendo representante del cuerpo humano. “Es un momento emocionante para hacer obras que reclamen, reten y brinden atención a los cuerpos e historias de la comunidad queer negra”, agregó.



"Combing my hair" (2017). Imagen: jonathanlyndonchase.com

El pintor también utiliza el formato de video.

Back kisses from Jonathan Chase on Vimeo.

fjb