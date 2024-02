Ana Segovia y Bárbara Sánchez Kane son los artistas mexicanos que se presentarán en la 60° Exposición de arte internacional de la Bienal de Venecia, curada por el brasileño Adriano Pedrosa. Ambas artistas son representadas por la galería kurimanzutto

El título de la muestra es “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” y tenía como objetivo dar espacio a artistas que no han exhibido en la Bienal anteriormente, ni en Pabellón ni en exposición.

La temática de la muestra gira en torno al “extranjero”, al “extraño” y al de “afuera”, por eso se presentarán obras de artistas queer, “que se mueve dentro de diversas sexualidades y géneros y que seguido es perseguido”; del artista “outsider”, que no forma parte de los márgenes del mundo del arte por ser autodidacta, el artista popular, y el artista indígena, que es tratado como “extranjero en su propia tierra”, se indica en el sitio web de la Bienal de Venecia.

Ana Segovia (Ciudad de México, 1991), quien se identifica con el pronombre “él”, trabaja el formato de pintura y toma imágenes de la Época de Oro del cine mexicano y del género Western para “descolocar” la construcción de identidades de género y nacionales, explica la galería kurimanzutto.

Segovia estudió en School of the Art Institute of Chicago (SAIC) y sus obras pertenecen a colecciones como las de Denver Art Museum, CO; Pérez Art Museum Miami (PAMM), FL; y Alumnos 47, Ciudad de México.

Por su parte, Bárbara Sánchez-Kane (Mérida, México, 1987) inició su camino creativo a través del diseño de moda, para después reconocerse como artista plástica. Su obra “cuestiona la masculinidad hegemónica, la construcción del género y la identidad sexual, así como las maneras en que esto se nos presenta en la vida cotidiana”, describe kurimanzutto. Estos temas los aborda Sánchez-Kane a través de distintos formatos, ya sea a través de prendas, poesía, pintura, performance, escultura e instalación.

“New Lexicons of Embodiment”, en kurimanzutto de Nueva York (2023); “Sánchezkaneismo”, en kurimanzutto de la Ciudad de México (2022); “Latino Couture”, en el Museo Experimental el Eco (2020), y “Macho Sentimental vol. II”, en el Palais de Tokyo, en París (2019), son algunas de las exposiciones individuales de la artista.

