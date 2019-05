Lewis hizo lo que Niki nos enseñó

No habría mejor forma de iniciar mi columna con EL UNIVERSAL Deportes que festejando la sexta victoria consecutiva de mi actual equipo en la Fórmula Uno, Mercedes, y con un significado muy especial, en honor a Niki Lauda.

El resultado terminó muy positivo, considerando que vivimos una carrera muy tensa debido a la estrategia que utilizamos porque no sabíamos si los neumáticos de Lewis Hamilton iban a aguantar hasta el final. Fue un gran riesgo, pero el equipo estaba decidido a imponerse en Mónaco porque era la mejor manera de honrar a nuestro compañero.



Niki fue una parte elemental de Mercedes, venía a todas las carreras y generaba un gran balance en el equipo. No fue un fin de semana fácil de digerir, ya que realmente se sintió su ausencia; sin embargo, sabíamos que lo que le hubiera gustado es que todo el equipo se mantuviera enfocado y con la mente puesta hacia adelante para obtener los mejores resultados.



Mónaco no es un circuito que se caracteriza por brindar un gran entretenimiento en carrera y creo que es mucho más interesante la calificación, al ser la sesión en la que los pilotos empujamos los límites de auto buscando la pole position; es ahí cuando puedes apreciar el talento de cada uno.

En esta ocasión tuvimos un tema en particular que hizo muy interesante la carrera: los neumáticos. La estrategia que se utilizó con Hamilton no estaba prevista porque fueron muy pocas vueltas para que apareciera el Safety Car. Algunos optaron por entrar a pits y montar compuestos duros como fue el caso de Max Verstappen, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas; en el de Lewis se montaron llantas del compuesto medio.



Esto significaba que tenía que aguantar con estos mismos hasta el final de la carrera, es decir 67 vueltas, porque no estaba en posición de volver a parar y recuperar posiciones.

Los neumáticos tienen un proceso de calentamiento en el que tardan varias vueltas en llegar al punto óptimo de agarre, y mucho tiene que ver en cómo los administras en los primeros giros, eso dicta el balance que tendrás para el resto del stint. Cuando Max, Sebastian y Valtteri comenzaron a pegarse fue porque Hamilton estaba intentando conservar sus neumáticos al principio y tener la posibilidad de terminar con ellos.



Fue una decisión súper optimista, ya que no nada más dependes de una buena administración de neumáticos sino que también debes tener mucha suerte, porque al final sientes cómo estos se desgastan y empiezas a perder el control.



En el equipo podíamos ver cómo batallaba en las curvas lentas. Fue una situación muy arriesgada, pero al ser una pista complicada para rebasar, el equipo le apostó a eso. Lewis supo manejar muy bien la ventaja y se adaptó a la presión, que fue lo que le dio la victoria.



No cabe duda que Lewis encontró la mejor inspiración en Niki, quien es un ejemplo para todos nosotros como pilotos de cómo aun pasando por adversidades, uno puede triunfar en lo más alto del automovilismo y en la vida si no se da por vencido.

[email protected]