Pacientes de Covid-19 tienen alto riesgo de tener lesión renal

Un reciente estudio ha revelado que pacientes hospitalizados por Covid-19 pueden tener un alto riesgo de padecer una lesión renal, esto como parte de las complicaciones ocasionadas por la enfermedad que ha sumado más de 967 mil muertes en todo el mundo.

La investigación fue encabezada por expertos del Rush University Medical Center. Jochen Reiser, presidente del Departamento de Medicina Interna de la casa de estusios, aseguró que los enfermos experimentan niveles altos de suPAR, proteína que predice los malestares antes mencionados.

"Los virus de ARN como el VIH y el SARS-CoV-2 provocan una respuesta suPAR del sistema inmunitario innato, lo que lleva a un aumento de los niveles de suPAR en la sangre", afirmó el experto previo a indicar que ante una respuesta hiperinflamatoria es que causaría un daño en las células renales.

La investigación que también fue dirigida por el médico y profesor asistente de cargiología en la Universidad de Michigan, Salim Hayek, fue publicada en el Journal of the American Society of Nephrology.

Los resultados en torno a este estudio sobre la enfermedad ocasionada por el coronavirus muestran que más de la tercera parte de los enfermos terminan necesitando diálisis, además que cuentan con un peligro exponencial de muerte.

