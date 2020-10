La NASA anunció este viernes que su sonda Osiris-Rex había conseguido recolectar una gran cantidad de partículas del asteroide Bennu tras la operación histórica de esta semana, pero que eran tantas que el compartimento de recolección no consigue cerrarse.

"Una fracción sustancial de la masa recogida se está escapando", reconoció el jefe de la misión, Dante Lauretta, durante una conferencia telefónica con la prensa.

La sonda habría recolectado unos 400 gramos de fragmentos, mucho más que el mínimo de 60 gramos que se buscaba inicialmente, según el científico.

Pero entre 5 a 10 gramos ya fueron observados alrededor del brazo recolector en una nube más o menos cercana debido al entorno de microgravedad que hace que los fragmentos se comporten como fluidos.

Good news: on Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft captured more than enough material from asteroid Bennu to meet mission requirements! The team is now focused on stowing the sample for return to Earth in 2023: https://t.co/4etvnJzXfn #ToBennuAndBack pic.twitter.com/ILUzEJZHD8

— NASA (@NASA) October 23, 2020