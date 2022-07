NASA celebra el lanzamiento de Lindsat 1, el primer satélite en observar la Tierra

Lindsat 1, el primer satélite en observar la Tierra desde el espacio, cumple 50 años desde su lanzamiento y la NASA no perdió la oportunidad de celebrar la hazaña en sus redes sociales.

La agencia espacial publicó a través de Twitter, una imagen del planeta junto a la descripción: “Landsat 1 se lanzó hoy hace 50 años, comenzando el registro continuo más largo de la superficie de la Tierra desde el espacio. Con más de 10 millones de imágenes, el programa Landsat @NASA/ @USGS ha revolucionado la forma en que vemos nuestro planeta.”



Landsat 1 launched 50 years ago today, beginning the longest continuous record of Earth’s surface from space. With over 10 million images, the @NASA / @USGS Landsat program has revolutionized the way we see our planet. https://t.co/UdMtgeOuM9 pic.twitter.com/pFvu2BNGr1

Fue el 23 de julio de 1972 cuando especialistas soltaron al instrumento llamado, Earth Resources Technology Satellite, para estudiar y monitorear las masas terrestres del planeta.

El satélite contó con un sistema de cámara, que fue construida por Radio Corporation of America, una antigua compañía que realizaba productos electrónicos, además de un Multispectral Scanner construido por Hughes Aircraft Company.

Lindsat tuvo tanto éxito que posteriormente se crearon una serie de satélites (9) que continuaron con el registro de imágenes de la Tierra, pues el primero sólo duró cinco años, de acuerdo con la NASA.

La agencia espacial ha acumulado más de 10 millones de imágenes que muestran regiones de la tierra actual, contrastadas con imágenes de años pasados: las fotografías revelan cambios a lo largo del tiempo y se pueden notar la desaparición de los glaciares, la disminución del agua, entre otros casos, debido al calentamiento global.

Como parte de la celebración, la agencia también posteo fotos de la presa Cerro Prieto ubicada en Nuevo León México, donde se puede ver la desecación de la región debido a la sequía. En la descripción de la publicación se señala que el embalse bajó a 0.5% su capacidad.



The Cerro Prieto reservoir in Nuevo León, Mexico, has dropped to 0.5 percent of its capacity of 393 million cubic meters. The reservoir is shown in these Landsat images acquired in July 2015 and July 2022. https://t.co/uLsMtgtMTG pic.twitter.com/Z9RJcdsM6R

— NASA Earth (@NASAEarth) July 23, 2022