El Perseverance envía foto del primer helicóptero en Marte

Hace muchos años parecía impensado recibir imágenes en color desde el espacio, mucho más que esas fotografías fueran tomadas por un robot desde Marte al primer helicóptero que volará en el Planeta Rojo.

A través de Twitter, la cuenta de rover Perseverance de la NASA publicó la imagen del helicóptero en la que se lo ve guardado de lado, doblado y bloqueado en su compartimento.

"Aquí está nuestro primer vistazo al helicóptero. Está guardado de lado, doblado y bloqueado en su lugar, por lo que hay que hacer un origami inverso antes de que pueda dejarlo", expresó.



Away goes the debris shield, and here’s our first look at the helicopter. It’s stowed sideways, folded up and locked in place, so there’s some reverse origami to do before I can set it down. First though, I’ll be off to the designated “helipad,” a couple days’ drive from here. pic.twitter.com/E9zZGQk5jQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 21, 2021