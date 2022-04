Día del Niño. ¡Juguemos a ser científicos! Los mejores experimentos para este 30 de abril

Ya se acerca el 30 de abril, fecha en que se celebra a todas las niñas y niños en nuestro país y no hay mejor día para celebrarlo que un sábado, pero ¿eres más del tipo ermitaño, que disfruta de la paz y comodidad desde casa? Bueno, eso no será un impedimento para divertirse con las y los más pequeños de casa en su día, cuando de creatividad se trata, sólo se trata de echar a volar la imaginación. Te echamos una mano y sugerimos un par de experimentos científicos que puedes realizar el Día de la Niña y el Niño.

Crea tu propia lámpara de lava

Necesitas:

Una botella de plástico

Agua

Aceite vegetal (o en su defecto, aceite mineral o de bebé)

Tabletas efervescentes (como las de vitamina C)

Colorante de alimentos

Pasos a seguir:

Llena un cuarto de la botella con agua.

Posteriormente, agrega el aceite vegetal hasta casi llenar la botella. Para trasvasar el aceite con más facilidad, puedes utilizar una taza medidora o embudo. En ese momento, el aceite flotará, ya que tiene una consistencia más liviana que del agua.

Añade unas gotas de colorante, del color favorita de tu pequeña o pequeño (muy importante). El colorante, a diferencia del aceite vegetal, tiene la misma densidad que el agua, lo que provoca que se hunda con el aceite y, a su vez, se mezcle con el agua.

En ese momento habrá de dos; las gotas de color pueden mezclarse con el agua, rebajando la tonalidad del decolorante o que floten en medio de la fórmula por varios minutos.

Agrega sólo la mitad de la tableta efervescente. En segundos observarás una fiesta burbujeante que emana desde la botella. Esto se debe a que a medida que la pastilla se disuelve, produce gas o dióxido de carbono, una sustancia tan liviana que flotará por encima de toda la mezcla y subirá hasta la parte más alta de la botella.

Tapa la botella y ¡listo!, tal y como se iluminaban las fiestas psicodélicas de los 70.

Plastilina casera

Necesitas:

3 tazas de harina

1 y media tazas de sal

Jugo de limón o vinagre blanco (en grandes cantidades)

3 cucharadas de aceite comestible

3 tazas de agua

Pasos a seguir:

Disuelve la sal en el agua.

Luego, vierte todos los ingredientes en una olla grande.

Calienta a fuego lento, los ingredientes vertidos en la olla y revuelve constantemente, hasta obtener una mezcla en forma de bola.

Retira de la olla y deja enfriar.

Amasa la mezcla por un par de minutos, hasta notar que la consistencia es parecida a la de la plastilina de papelería.

Almacena en un recipiente de plástico y ¡listo! Tendrás plastilina para formar y deformar por tres meses.

Consejo adicional: Si deseas que la plastilina casera luzca más colorida y adopte un aroma agradable, dentro de los ingredientes añade un sobrecito de agua de sabor.

Un arcoiris de cristal

Necesitas:

Un paquete de dulces Skittles

Agua

Jarra de agua

5 vasos

Un vaso de cristal

Un gotero o pipeta

Pasos a seguir:

Separa los Skittles entre los cinco vasos de la siguiente forma: 2 rojos, 4 naranjas, 6 amarillos, 8 verdes y 10 morados.

Por un minuto y medio, calienta una taza de agua en el microondas, a modo que el agua esté caliente, pero no hirviendo.

Vierte dos cucharadas del agua caliente en cada uno de los vasos con los Skittles de colores.

Haz una pausa, mientras que el agua de los cinco vasos se enfría, ya que es muy importante para que el siguiente paso el agua no esté caliente. Pero mientras se enfría o alcanza temperatura ambiente, no dejes de revolver el agua, para que el color de los caramelos se disuelva completamente.

Posteriormente, usa el gotero para tomar, de cada uno de los cinco vasos, el agua pintada, y luego vierte con mucho cuidado, y muy lentamente, en el vaso de cristal.

El orden de los colores deber ser: morado, verde, amarillo, naranja y rojo.

¡Ahora ya tienes tu propio arcoiris y no tienes que esperar a que llueva durante un día soleado!

Dato curioso:

Te preguntarás, por qué usamos una cantidad distinta de dulces en cada uno de los vasos. Para explicar el motivo, primero debemos aclarar que los Skittles están elaborados con azúcar con colorante, que pierde luego que el color de la cáscara del dulce es disuelto en el agua. Por ende, el vaso con dos caramelos tiene menos azúcar que la contenida en el vaso con 10 caramelos, eso hará que el paso de dos caramelos tenga una densidad más ligera, lo que provocará que flote y mantenga en la parte de arriba del vaso, luego le seguirá el agua colorada del vaso con 4 dulces y así, sucesivamente.

