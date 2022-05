¿Depresión postparto? Lo que viene después de dar a luz

Si bien un embarazo puede ser una decisión que cambia para bien la vida de una mujer, en ocasiones no suelen contarse todos los procesos hormonales por los que pasan algunas madres, incluso después de dar a luz. La depresión postparto es una alteración psicológica que afecta al 15% de las mujeres que han sido madres, por primera vez.

El portal "Psicología y Mente" explica que se trata de un estado de ánimo que tiene síntomas parecidos a los de la depresión clínica como irritabilidad, búsqueda de aislamiento, tristeza difusa, desmotivación, entre otros.

Pese a que la depresión postparto surge después del nacimiento del bebé, los especialistas señalan que la llegada del bebé no es el motivo por el que las madres experimentan esta condición a diferencia de lo que sucede con el resto de las alteraciones psicológicas.

Esta condición está asociada a diversos factores, ya sea por motivos biológicos o ambientales.

De acuerdo con el portal, los cambios hormonales que están relacionados con la idea de parir tienen un impacto emocional impredecible, además el cambio de vida que presenta tener que cuidar a un bebé produce un desgaste psicológico y provoca que la madre desarrolle un agotamiento mental.

¿Cuánto dura la depresión postparto?

La depresión postparto suele padecerse durante tres meses o se puede prolongar durante un año y tiene que tratarse con atención especializada.

En el caso de los síntomas no suelen aparecer todos al mismo tiempo. La tristeza difusa es un trastorno donde la persona se siente extremadamente triste y la madre no puede explicar de dónde proviene ese sentimiento, mientras que la ansiedad elevada la mujer está en alerta constantemente, situación que no corresponde con el entorno que está viviendo.

¿Cómo contrarrestar los efectos de postparto?

Acudir con un especialista es esencial para pasar el proceso. De acuerdo con psicología y mente, los expertos ayudan a las madres a adoptar hábitos que las ayuden a involucrarse en actividades estimulantes.