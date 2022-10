“Dedicaré mi actividad a cuestionar las políticas públicas en materia de biodiversidad”: José Sarukhán

En el arranque del VII Encuentro Libertad por el Saber, evento a cargo de El Colegio Nacional, la primera conferencia del programa, El futuro desde distintas miradas, impartida por los académicos José Sarukhán, Alicia Mastreta, Rolando Cordera y Roger Bartra reflexionó sobre los posibles futuros desde perspectivas ambientales, económicas y sociales.

Los expertos abordaron las problemáticas recientes en el mundo contemporáneo, que incluyen la pandemia de Covid 19, las guerras, el cambio climático, la desigualdad económica y la pobreza en ascenso en relación con los futuros que pueden alcanzar las siguientes generaciones. En su intervención, José Sarukhán cuestionó la falta de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades agrícolas, elemento que, a sus palabras, es necesario para la preservación de la biodiversidad del país y la mejora de las poblaciones vulnerables que viven en el campo.

“Tenemos que reflexionar la manera en que transmitimos la información para que haya presión sobre los funcionarios que tienen la responsabilidad de conservar los patrimonios culturales, sin embargo, no veo manera de que eso ocurra, se vislumbran algunos caminos interesantes en la Suprema Corte de Justicia en el campo ambiental, pero no es suficiente”, expresó y enfatizó que dedicará el tiempo que le queda de actividad a cuestionar las políticas públicas en materia de biodiversidad y sostenibilidad.

“Es una tarea que no se puede hacer sólo, lo tenemos que hacer entre colegas que persigan objetivos en común, desde psicólogos sociales, filósofos que sean capaces de comunicar ideas de impacto, también economistas que no tengan el único ideal de crecimiento monetario”, expresó.



Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

El también biólogo abordó la problemática del consumismo en todas las sociedades del planeta. “Hay un crecimiento exponencial de los habitantes del planeta y un aumento en las demandas percapita, aunado a ello, hay un trasfondo en la captura de los procesos de producción por los grandes intereses económicos que ha generado un ambiente de consumismo imparable que impacta directamente en el comportamiento de la gente”, cuestionó el experto y se hizo la pregunta, “¿cómo cambiar ese comportamiento?”.

Sarukhán también habló sobre las problemáticas económicas y sociales que nacieron por la pandemia de Covid 19, y explicó que debido a la depredación del hombre al medio ambiente, la mayoría de las pandemias en el mundo han tenido consecuencias catastróficas.

Por su parte, el escritor y sociólogo Roger Bartra habló sobre el “pesimismo lúgubre” que tiene reflexionar sobre las problemáticas del presente y los posibles futuros, además de afirmar que diversos militantes de izquierda terminaron horrorizados por el socialismo que se construyó desde ideales marxistas y cuestionó a las figuras públicas que destruyen el presente para volver al pasado.

“Una modalidad actual son aquellos que destruyen el presente con métodos revolucionarios para abrir el paso a un futuro que ahora sabemos que es siniestro; es el caso de Vladimir Putin que está destruyendo al presente ruso y ucraniano con su sueño de volver a la poderosa Rusia de antaño; fue la intención de Donald Trump que quiso volver a la supuesta grandeza perdida de Estados Unidos”, dijo e hizo una reflexión sobre la situación en México: “es el ejemplo de López Obrador que derriba instituciones para retornar a un pasado nacionalista revolucionario libre de pecados neoliberales; al eliminar el presente, han querido eliminar un futuro que les disgusta”, enfatizó.

En temas de feminismo y futuro, la bióloga Alicia Mastretta abordó, desde su reflexión, las bases para construir un mejor futuro. “Se requieren cuatro fuertes, el feminismo, el ambientalismo, la juventud y el interseccionalismo”, expresó y explicó a detalle sus posturas para caminar hacia mejores futuros. “Yo soy optimista y creo que podemos crear esos fuertes, pero para crearlos, tienen que ocurrir una serie de hechos y tienen que ocurrir rápido; creo que pertenezco a la primera generación que heredó la debacle ambiental, el cambio climático, la perdida de ecosistemas, extinción de especies, el efecto de la contaminación y otros son temas que se volvieron reales y dejaron de estar solamente en los discursos”.

La académica también abordó el tema de la pandemia de Covid 19, la cual, comentó, fue una problemática que se veía venir desde hace décadas. “Lo dijo el Dr. Sarukhán, ‘crónica de una pandemia anunciada’, así se explicará en el futuro en los libros de historia, ya sabíamos que este tipo de cosas iban a pasar si se seguía el mismo camino de deterioro ambiental y sus consecuencias, tal como pasó con la reciente pandemia, crecer con eso me marcó y me sumó a una desesperanza, sin embargo, me di cuenta que había gente a la que le importaban estas problemáticas y estaban trabajando al respecto, por eso decidí estudiar biología” expresó.

El VII Encuentro Libertad por el Saber se realizará del domingo 16 de octubre al sábado 22 de octubre con la participación de más de 20 colegiados, 47 especialistas y creadores artísticos. Para consultar más información y la cartelera completa, visitar la página web de El Colegio Nacional https://colnal.mx/agenda/

