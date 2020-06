Test serológicos de Covid-19 no reemplazan medidas de confinamiento

Juliet Bryant, representante de la OMS, aseguró que pese a que los test serológicos indican si una persona ha estado expuesta o no al virus, esto no garantiza la inmunidad ni asegura la protección de la sociedad, pues no cesan las propuestas para hacer uso de “pasaportes inmunológicos”.

En algunas ciudades europeas donde se ha puesto fin al confinamiento, el uso de test que comprueben la presencia de anticuerpos se ha intensificado. En la búsqueda de cerciorase de que sus trabajadores estén exentos de contraer Covid-19, empresas han decidido aplicar de manera masiva este tipo de pruebas, situación que los expertos no consienten porque no son medidas que aseguren la protección.

La estudiosa en diagnóstico serológico y molecular explicó que el uso de estas pruebas le parece prudente siempre y cuando sean aplicadas para rastrear al virus y tomar las medidas de confinamiento pertinentes para evitar su propagación, así como para definir el ,riesgo de futuros brotes, medir su impacto y el cese de su transmisión, cuando llegue el momento.

“La esperanza es que la comunidad científica aprenda más sobre la inmunidad contra el SARS-CoV-2 en los próximos meses, a través de la realización de estos estudios. Los datos serológicos podrían ser capaces de establecer métricas mucho más cuantitativas y simples para decidir cuándo confinar y cuándo volver a abrir”, determinó la científica.

Bryant comentó en entrevista con “Nature” que la inmunidad ante el SARS-CoV-2 es todvía una incerteza.

“El virus simplemente no ha estado circulando durante el tiempo suficiente en la población humana para que podamos entender lo que les sucede a los supervivientes. No sabemos si las personas que se infectaron durante las primeras oleadas de transmisión en Wuhan estarán protegidas contra una reinfección el año que viene. Podemos especular sobre si los anticuerpos son protectores y cuánto tiempo podría durar la inmunidad, pero hasta que no tengamos más datos de seguimiento longitudinal de personas con casos confirmados y que se han recuperado, simplemente no lo sabemos”.

De igual forma, expuso que los efectos del virus varían respecto a las particularidades de cada región y que factores como el tamaño de la población, la densidad, el número promedio de contactos entre individuos, la demografía de la distribución por edad, las comorbilidades, los factores geográficos y climáticos dependen mucho de la forma en qué impacta.

La experta fue puntual al aseverar que “los tests de serología para el control mediante vigilancia serológica son sólo herramientas para ayudarnos a rastrear lo que sucede con el virus. Hacer estos test no puede sustituir el confinamiento (u otras medidas) porque el hecho de realizarlos no hace nada para cambiar directamente el riesgo. Es como preguntar si tomar la temperatura reduce la fiebre. El termómetro solo le da una medida de su fiebre; no hará nada para cambiar su estado”.

Reflejó además, la preocupación de posibles falsos positivos. “Tener una prueba positiva podría dar a las personas una sensación de seguridad y, por lo tanto, podrían dejar de distanciarse físicamente o podrían no ser lo suficientemente cautelosas”.

Por ello afirmó debe quedar claro que los “pasaportes inmunológicos” podría ser perjudiciales, además que la creación de una vacuna como método de inmunidad del Covid-19 es “nuestra mejor esperanza”.

