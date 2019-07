Tarot, horóscopos, brujas y otros mitos y leyendas sobre los eclipses

En Chile cientos de miles de personas aguardan apreciar este martes un eclipse solar total que se verá desde la mayor parte del país y con una nitidez del 100 % en las regiones de Atacama y Coquimbo, lo que es materia obligada de conversaciones y comentarios sobre mitos asociados al fenómeno.

Según muchos medios principalmente audiovisuales y en las redes sociales, si una mujer embarazada mira el eclipse y se toca alguna parte del cuerpo su bebé saldrá manchado en esa porción de su anatomía; también que podrá observarlo sin peligro si mira a través de un vidrio teñido con la llama de una vela o a través de una radiografía de rayos X.

Tales creencias sólo son mitos, a juicio del astrofotógrafo Arturo Gómez, con 40 años de experiencia, que nunca ha sabido de algún bebé real manchado por un eclipse, mientras el peligro de la luz solar directa sí es verdadero,

"En el mundo cientos de astrónomas solares han estudiado eclipses, muchas de ellas embarazadas y nunca he sabido que algunas haya tenido ese problema de niños manchados", subrayó Gómez en declaraciones a radio Bío Bío.

"Para una astrónoma solar el eclipse es su máxima fuente de investigación y descubrimientos, y no por un mito dejará de observar su mejor momento de información" remarcó.

Respecto de los vidrios ahumados, la creencia es falsa y una mala solución. "El vidrio ahumado y la radiografía no filtran la radiación UV (ultravioleta) ni la IR (infrarroja) y dejan pasar hacia la retina del ojo el 100 % de los rayos malignos", explicó.

"Aunque el Sol esté brillando como una uña luminosa pequeña, debemos usar siempre los lentes especiales", acotó.

Más crítico es Gómez con otras manifestaciones relacionadas con el eclipse, como numerólogos, tarotistas, horoscopistas y "brujas", además de los que relacionen los eclipses "con desastres y burdas conspiraciones".

"Hablan de las constelaciones del Zodiaco y sus influencias sobre nosotros. De todos esos personajes, ninguno ha indicado ni acertado con la constelación en donde estarán el Sol y la Luna esta tarde, en el máximo del eclipse", afirmó.

"Para información de ellos y sus 'fallidos cálculos', el Sol y la Luna estarán dentro de la constelación de Géminis y en sus cercanías, en otras constelaciones, estarán Venus, Marte y Mercurio", se explayó.

Se refirió además a la supuesta "formación de un portal en nuestras almas y la potente energía que recibirán los estudiantes, que por ello aprobarán sus curso prácticamente sin estudiar".

"Es lo más loco que he escuchado. Para mí, el flojo que no estudia, seguirá repitiendo de curso y no por este eclipse de sol, las materias llegarán a su cerebro por ósmosis, sin estudiar", manifestó.

"El eclipse solar es un fenómeno natural único que debemos disfrutar y entender, para estar preparados el año 2020, cuando en Villarrica y Pucón (sur), estemos una vez más mirando, al mediodía, otro espectacular fenómeno que nos ofrece la naturaleza y la coincidencia de astros en sus órbitas", manifestó.

Añadió que mientras más se habla y explica sobre el eclipse, "las personas entienden menos y se ven más confundidas con el evento, además de la enorme cantidad de información errónea y falsa que invade las redes sociales", concluyó.

nrv