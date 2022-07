Casos de Covid por subvariantes de ómicron aumentan, pero no su gravedad

Nos encontramos en una "tendencia ascendente" de casos de Covid-19 en México, pero no en otros factores de gravedad como las hospitalizaciones o las muertes, que se mantiene estables, en conformidad de la incidencia -nuevos casos- actual de la enfermedad.

Todo parece indicar que los contagios, adjudicados al nuevo brote que experimenta nuestro país, se deben -en su mayoría- a las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.

De acuerdo a un estudio español, realizado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), las comunidades autónomas la subvariante BA.5 suponen un 80 a 85 por ciento de los casos activos, debido a que "es más transmisible".

En cualquier caso, pareciera que la gravedad en la mayoría de los casos no aumenta. "No se está produciendo una mayor gravedad, al menos en la conocida de períodos anteriores. Un ejemplo de ellos es Portugal, una de las primersa regiones en ser golpeadas por la expansión de estos sublinajes, y en la que no se ha traducido en una mayor gravedad.

Pese a ello, las autoridades han hecho un llamado a la prudencia, ante el incremento de casos, con medidas de protección personal como el uso de cubrebocas, sobre todo en aquellase personas más vulnerables, que padecen comorbilidades o cuentan con un sistema inmunodeprimido, especialmente en espacios cerrados.

¿Cómo ha evolucionado la pandemia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que su Comité de Emergencia se reunirá este viernes para analizar la situación de la pandemia de Covid-19 y actualizar sus recomendaciones encaminadas a superar esta emergencia sanitaria internacional.

El comité, formado por epidemiólogos y otros expertos de distintas áreas de la medicina, se reúnen de forma regular para evaluar cómo evoluciona la transmisión del coronavirus en el mundo.

"Se estudiarán los datos más recientes acerca de la enfermedad y se hará un repaso epidemiológico general del Covid-19 para actualizar las recomendaciones ", dijo la portavoz de la OMS, Fadela Chaib.

Se prevé que las recomendaciones sean difundidas en los días siguientes a la reunión del Comité de Emergencia.

La OMS ha advertido que los casos de Covid-19 en el mundo están aumentando en un centenar de países por la propagación de las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron, lo que a su vez está provocado un incremento de muertes en algunas regiones del mundo.

Asimismo, afirma que la caída en el volumen de test de diagnóstico y de secuencias genéticas están haciendo cada vez más difícil hacer un seguimiento de ómicron y detectar nuevas variantes que podrían surgir.

Investigaciones independientes publicadas en las más prestigiosas revistas médicas indican que las vacuna contra la covid-19 habrían salvado veinte millones de vidas, a pesar de lo cual solo 58 países han alcanzado la meta de vacunar al 70 % de su población.

melc