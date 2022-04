Astronautas rusos instalan herramienta adicional a brazo robótico de la EEI

Los cosmonautas rusos Oleg Artémiev y Denís Matvéev instalaron hoy, 18 de abril, el panel de control externo del brazo robótico europeo ERA de la Agencia Espacial Europea (ESA), durante la caminata espacial que llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional (EEI).

"Oleg Artémiev verificó el funcionamiento del panel de control. Todo está conectado y funciona normalmente", informó la agencia espacial rusa, Roscosmos, en su canal de Telegram.

Los cosmonautas iniciaron la caminata espacial a las 15.00 GMT tras abrir la escotilla del módulo Poisk del segmento ruso de la EEI, con el fin de instalar componentes del brazo mecánico ERA.

Spacewalkers Oleg Artemyev and Denis Matveev configure new robotic arm components on the station 257 miles above the Pacific Ocean. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Tx6HwZY3Lc

— International Space Station (@Space_Station) April 18, 2022