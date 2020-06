Y, ¿dónde está Romo?

Nos dicen que llama la atención que durante la cuarentena por el Covid-19 prácticamente no se ha visto al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, luego de que no logró concertar una reunión entre el sector privado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se esperaba para el 15 de abril. Por eso, empresarios como el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, destacan que no se ha sabido nada del funcionario. El representante del sector manufacturero fue más allá y consideró que debiera cambiarse de interlocutor, así como de enfoque. Ya entrado en gastos, Castellanos afirmó que las recientes propuestas del líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, sólo muestran “desesperación” por parte del gobierno por la falta de recursos y la insistencia de llevar adelante los proyectos insignia del Presidente, que descobijan al sector empresarial.

Todos con el T-MEC

Ahora sí nos dicen que resurgió el ánimo por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero en versión recargada. Nos cuentan que, debido a que desde el gobierno de la 4T lo perciben como una palanca para el desarrollo, en momentos en que el horno no está para bollos, todo mundo quiere subirse a ese tren. Nos cuentan que hoy la Comisión Especial de Seguimiento para su implementación en el Senado, misma que preside Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), tendrá una reunión virtual con el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, quien por cierto participó en las negociaciones del tratado desde finales del sexenio anterior. Se tratará un encuentro de trabajo a distancia, nos adelantan, y también será el primero de muchos que va a tener a partir de ahora el funcionario para acelerar la implementación y preparar el terreno al nuevo acuerdo trilateral.

Consulta que no para

Nos reportan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas, pospuso nuevamente la fecha límite para que los interesados opinen en la consulta pública sobre los lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red, o lo que podemos catalogar como normas para regular internet. La consulta está vigente desde el 18 de diciembre del año pasado y se ha retrasado su conclusión tantas veces que casi se pierde la cuenta, pero en esta ocasión la fecha límite es el 15 de julio próximo. Nos explican que con estas reglas para la llamada neutralidad de la red se busca que los proveedores ofrezcan a los usuarios un acceso a internet justo y libre. Sin embargo, a organizaciones de la sociedad civil no les han gustado varios puntos de estos lineamientos. Así, con la consulta vigente por más de un mes, nos adelantan que se desbordarán los comentarios de ciudadanos sobre el texto del IFT.