Wall Street cae con fuerza en apertura; temen posible alza de tasa de interés

La Bolsa de Nueva York abrió el lunes a la baja con un ojo puesto en la inflación y en la perspectiva de un posible endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) estadounidense.

En las primeras operaciones, el índice estrella Dow Jones perdía un 1,89% ubicado en 30.825,90 puntos; el tecnológico Nasdaq bajaba 2,75% hasta 11.055,44 unidades y el índice ampliado S&P 500 -de las principales 500 empresas- caía un 2,35% a 3,812.55 puntos.

Lee también Por qué las empresas tecnológicas están sufriendo pérdidas históricas en Wall Street

¿Habrá recesión? temores generan caída de Bolsa; Apple y Tesla registran pérdidas

Nueva York.- La bolsa de Nueva York volvió a desbarrancarse el lunes, arrastrada por los valores tecnológicos y la energía, en un reflejo de las inquietudes por la inflación, la respuesta de la Reserva Federal (Fed) a la subida de precios, y una eventual recesión.

El Dow Jones perdió 1.99% a 32,245.70 puntos. El tecnológico Nasdaq cayó 4.29% por debajo de los 12 mil puntos por primera vez desde noviembre de 2020, a 11.623,25 unidades. Y el S&P 500 bajó incluso a menos de 4 milpuntos, con una caída de 3.20% que lo dejó en 3,991.24 unidades, un mínimo en un año.

"Los inversores no llegan a comprar a la baja. (...) No hay confianza", resumió Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Lee también: Wall Street vive uno de los días más negros desde el 2020; caen Dow Jones y Nasdaq

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vcr/rdmd