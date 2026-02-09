Estrategas de Banorte calculan que la debilidad del dólar se extenderá durante esta semana y tocará un piso de 17 pesos, después de cerrar el viernes en 17.30 en operaciones al mayoreo.

La última vez que el tipo de cambio estuvo cerca de 17 unidades fue el 3 de junio de 2024, cuando por momentos del día cotizó sobre 16.92 pesos, de acuerdo con los registros de Bloomberg.

Para esta semana, los expertos de Banorte proyectan que el tipo de cambio va a rondar entre 17 y 17.55 pesos por dólar.

“El peso ha definido un nuevo canal de operación de corto plazo entre 17.10 y 17.60. La debilidad del apetito por riesgo contuvo el debilitamiento del dólar, que esperamos se extienda gradualmente”, argumentaron en el banco.

Desde su perspectiva, el posicionamiento, desempeño reciente y otros elementos como el marco arancelario relativo de México sugieren que la vulnerabilidad del peso al yen japonés pudiera ser menor contra otros periodos.