CON TECNOLOGÍA BUSCAN FRENAR ROBO DE CAMIONES

El persistente problema de robos de camiones ha llevado a un cambio significativo en la estrategia de aseguradoras y empresas que operan en el sector del transporte de carga.

Esta preocupante situación ha generado pérdidas económicas por años, por lo que la industria está adoptando medidas mediante la implementación de tecnologías y soluciones de vigilancia.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que se robaron en el país 8 mil 834 camiones al cierre de junio pasado, 26.2% más que hace un año.

La directora general del organismo, Norma Alicia Rosas, dijo que aún no se alcanzan los registros previos a la pandemia, cuando se robaban más de 10 mil unidades de transporte pesado, pero reconoció que el delito mantiene una tendencia creciente desde 2021.

“En 2019 tuvimos 10 mil 887 unidades robadas. Disminuye esto por la menor movilidad; ahora estamos en 8 mil 834 y afortunadamente no se compara todavía con los niveles prepandemia y también tiene mucho que ver con el tipo de fortalecimiento que ha habido y pláticas con las autoridades para seguir trabajando en evitar el robo de vehículos”, explicó la directiva.

La AMIS indica que las entidades donde más hubo robos al cierre de junio son: Estado de México, con mil 875, 14.5% más que un año atrás. En segundo lugar, aparece Puebla, con mil 304, 43.2% más, y Guanajuato, cuyo número absoluto de equipos pesados robados llegó a 769, una reducción de 2.8%. En cuarto peldaño está Veracruz y en quinto Jalisco.

La AMIS reporta que el Kenworth es la tercera unidad más robada en todo el país y hubo 2 mil 36 unidades hurtadas a finales de junio, un incremento de 41.8%.

Alerta por delito

El presidente del comité de autos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Alejandro Sobera, explicó que se llevan a cabo estrategias más sofisticadas contra el delito, en que la vigilancia satelital incluye tecnología con bloqueo de puertas e incluso se están acorazando las unidades con un fuerte blindaje. Sin embargo, reconoció que asegurar un tractocamión resulta cada vez más caro.

“La aseguradora que tiene más de 50% del equipo pesado en el país es Qualitas y es la que dicta tendencia. Cuando aseguras un camión en sus condiciones generales marcan que cuando transitas en horario nocturno, cobra un doble deducible. Esto aplica por si chocas y dañas el vehículo u otro, pero aplica también si se roban la unidad en horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. Qualitas empezó con esta medida y otras aseguradoras están haciendo lo propio”, explicó el directivo.

CON TECNOLOGÍA BUSCAN FRENAR ROBO DE CAMIONES

Además del costo de los remolques, Sobera destacó que el valor de las unidades en promedio rebasa los 3 millones de pesos, cuyo deducible normalmente es de 10%, de modo que si se roban la unidad durante la noche la aseguradora va a descontar más de 600 mil pesos.

Ante este escenario, detalló que las aseguradoras están reaccionando y ya el mercado tiene ajustes en el precio de las primas mediante mayores deducibles para aminorar las pérdidas de las mismas.

“Lo más comercializable es lo que se roban. Materia prima es lo más susceptible y electrodomésticos. Si mandas maquinaria o artículos para un proyecto muy particular no les sirve. Algunos transportistas incluso no trasladan mercancías como acero y PET, las cuales son muy riesgosas”, añadió.

Vigilancia las 24 horas

En materia tecnológica, la implementación de sistemas satelitales de monitoreo se está volviendo más común, apoyados con personal en vigilancia activa 24 horas, lo que les ayuda a tener mayor control. A la par, se están aplicando protocolos que ayudarán a evitar el delito.

“Algunos ya tienen implementadas algunas rutas y solamente dos paradas en lugares establecidos. Si se detienen en lugares distintos apagan vía remota el vehículo. Cuando hay comunicación con el conductor y no contesta de acuerdo al protocolo su número de unidad, lugar por donde transita, entre otros, ya es sospecha de robo. Ante ello se están haciendo más recomendaciones por parte de las aseguradoras y especialistas en seguridad”, explicó.

Un mayor uso de tecnologías, aunado a la elevada siniestralidad, tendrá implicaciones en el costo de los seguros que se reflejará en mayor gasto para trasladar mercancías.

Inteligencia artificial

La socia responsable de daños en Grupo Interesse, Verenice Mecalco Villa, indicó que las aseguradoras son cada vez más selectivas y cuidadosas para mitigar la siniestralidad por el robo de camiones. En ese sentido, están echando mano también de la inteligencia artificial, que les permitirá el análisis de datos y realizar recomendaciones más precisas para enfrentar el problema.

“Con todo este análisis de información, generar recomendaciones más precisas para cada cliente, no solamente del horario o límites geográficos, donde tienen que tener más cuidado e inclusive analizar el cansancio [de] los choferes. La inteligencia artificial va a proveer una herramienta, que no va a sustituir todas estas alternativas de contención, sino que va a complementar lo que ya existe y que ayude a las empresas a tener una operación mucho más eficiente”, explicó.

Drones acompañan a las unidades para evitar hurtos

La socia responsable de daños en Grupo Interesse, Verenice Mecalco Villa, hizo ver que entre otras alternativas tecnológicas para evitar el robo de camiones está la implementación de controles de monitoreo con drones, los cuales complementan el análisis de la información realizado a partir de inteligencia artificial.

“Hay proveedores de este tipo de servicios que ofrecen además, utilizar drones para que acompañen a los camiones en los tramos más complicados, lo que se llama la última milla que es la parte en donde se le entrega al usuario final. Les ofrece a estas empresas en tiempo real qué le está ocurriendo a ese embarque, al camión, si tuvo una desviación o una colisión que parece más accidental. Esta información lo que busca es tener una acción reactiva en tiempo real”, detalló.

La especialista de Interesse recordó que lamentablemente el robo de camiones se ha afianzado en México, siendo las zonas con mayor peligrosidad Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. En ese sentido, resaltó que con la llegada de nuevas herramientas tecnológicas, el sector asegurador junto con los transportistas tiene el reto de hallar mejores modelos de control de riesgo en tanto se tiene mayor colaboración con las autoridades para disminuir el delito.