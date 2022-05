Tratado comercial con Corea del Sur aumentará importaciones a México, será suicidio: especialistas

Concretar un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur incrementará fuertemente las importaciones coreanas al mercado mexicano, a pesar de que México pueda exportar agroproductos, no habrá balance, por lo que para especialistas esto será prácticamente un suicidio si no se complementa con una política industrial.

Durante el foro que organizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ventajas y desventajas de la firma del Tratado de Libre Comercio México y Corea del Sur, la mayor coincidencia de especialistas fue que Corea logró desarrollar una industria tecnológica y fuerte que no podrá enfrentar la manufactura mexicana y menos ante la inexistencia de una política industrial.

A unos meses de que se anunció el próximo inicio de negociaciones para un acuerdo comercial, entre ambas economías,el embajador de la República de Corea del Sur en México, Suh Jeong-In, dijo que les interesa mucho un tratado comercial entre ambos países aunque reconoció que si bien “es posible que en unos sectores haya beneficios, en otros habrá retos”.

Afirmó que tienen altos aranceles para productos agropecuarios como con el tequila, los cuales se eliminarán con un tratado.

Sin embargo, el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Nuevo León, Renato Balderrama Santander, afirmó que un tratado entre esos dos países “si no viene acompañado de un plan sistémico, estamos hablando de un suicidio”.

Añadió que los coreanos tienen armada su estructura industrial para autos, traen todos los componentes, y dejan muy poco espacio para proveeduría nacional y agregó que por la parte de la economía mexicana por el tratado que se tiene con Estados Unidos y México, "traicionamos la posibilidad de tener una política industrial nacional”, lo que nos afecta grandemente.

Por ejemplo, “el CEO de KIA, recién llegado, dijo “yo quiero proveeduría”, pero (consideró que México) no tiene ni la calidad ni la cantidad a los costos que necesitamos. Entonces los que han ganado son los desarrolladores de naves industriales y firmas de abogados, concentrados en pocas firmas de abogados y naves industriales y eso es la foto que vamos a ver”, si se tiene un tratado con los coreanos.

El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que en México “necesitamos una política industrial, porque el tratado comercial para los coreanos es: la industria. Nos van a regalar entrada de tequila, carne de cerdo, sí lo que queramos mandar. ¿Va a mejorar el desequilibro? La respuesta es no”.

Añadió que se necesita una “política industrial con un objetivo de desarrollo, que haya transferencia de innovación no con mano invisible tiene que llevar una intención, como tecnología, desarrollo de capital humano, porque de lo contrario no se podrá enfrentar a Corea” que es un país cuyo gobierno apostó, desde hace años, a impulsar la industria, la tecnología y la innovación.

Pero, “el interés de China, Japón, Corea de todos los países asiáticos por estar en México se llama T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y reglas de origen, si no cumplen no podrán vender en el mercado estadounidense por las reglas de contenido regional y por eso buscan pasar en México”.

Tenemos que ir a integración de cadenas de valor y el contenido nacional y, sobre todo, se tiene que evitar la triangulación, porque nos podrán regalar enviar carne de cerdo y tequila, pero eso no incrementará nuestras exportaciones y sí habrá daño a la industria nacional.

Por su parte, el profesor de la facultad de derecho de la UNAM, Miguel Ángel Velázquez, expuso que un tratado no pondrá un balance entre las importaciones y exportaciones entre las dos economías, ya que ahora da ventaja a Corea.

“Espero francamente que no vamos a cerrar la brecha, yo espero, que esto no va en contra del tratado, pero lo que espero es que no se va a cerrar la brecha comercial, ni en el mediano ni largo plazo, no creo que tengamos balanza comercial positiva, que nuestras exportaciones superan las importaciones de Corea, no lo creo, esto no es malo, se podría cerrar un poco la brecha.

“Se espera un alud de importaciones en varios sectores. Tenemos que tener cuidado que las importaciones no ingresen al país en condiciones de prácticas desleales del comercio internacional”, expuso Velázquez.

Para el académico el tratado va a tener dificultades desde su concepción por la competencia que hay en la industria siderúrgica, de máquinas, el sistema para la solución de controversias requiere un cuidado muy especial, la consolidación de prácticas desleales del comercio internacional, instauración de mecanismos tecnológicos del país, entre otras cosas.

El representante de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero), Jesús Flores, ambas economías no son complementarias, compiten en los mismos sectores, sobre todo en las mismas cadenas del acero, en donde los coreanos incurren en medidas de dumping y subsidios.

El coordinador del programa de gobernanza global de la UDLAP Jenkins Graduate School, Gerardo Traslosheros, “no haría mejor manera de resolver la situación con Corea que sentarnos a la mesa, conocemos mucho más de Corea y Corea conoce más de México” a pesar de que hay varios sectores que se mantienen en contra.

Hay sectores que se pueden cuidar desde el cuarto de junto para dar una salida con reglas de origen adecuada y con plazos adecuados de apertura y desgravación.

Vamos a ser socios de Corea si no es a través de un tratado de libre directo directo será por la Alianza del Pacífico o del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

