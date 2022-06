T-MEC deja balance positivo, pese a tentación de Texas de politizar tratado: Clouthier

Los dos años de vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dejan un balance “extremadamente positivo” aunque haya tentación de politizar el acuerdo, como lo hace el gobierno de Texas, dijo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Ello porque tras conocerse la muerte de migrantes en un tráiler que transitaba por Texas, el gobernador texano, Gregg Abbott, anunció acciones que pretenden restringir el comercio, como son el incrementar retenes y revisiones a los camiones de carga que entran a Texas.

Al referirse a los retos y oportunidades, Clouthier afirmó: “La implementación del T-MEC avanza por buen camino, no obstante, teniendo no solamente esta grandísima frontera y esta cantidad enorme de comercio siempre presenta retos importantes”.

Durante el evento El Futuro del T-MEC: logros, retos y prospectivas a dos años de su entrada en vigor expuso: “Hoy acabamos de vivir la prueba de ellos, la tentación de aplicar medidas restrictivas al comercio para proteger al sector agropecuario, sobre todo por la decisión del gobernador de Texas, la decisión de politizar el comercio, cuando el comercio no tiene que ver con la política”.

Ante los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos y del Trabajo, Luisa María Alcalde, añadió que se presentan “acciones que buscan restringir este comercio como lo decíamos y el restringir el comercio en favor de la industria nacional”, como se observa en diversos países bajo la justificación de la pandemia o de la guerra.

Del T-MEC “el balance es extremadamente positivo, aunque busquen o a veces tengamos personas que lo que están buscando es dónde aparece el negrito del arroz para buscar los por qué no. Creo que siempre cuando somos capaces de encontrar motivos para seguir mejorando y seguir creciendo es como se desarrollan mejor las cosas y no cuando volteamos a ver lo que no está sirviendo”.

Energía y fallo de reglas de origen

La Secretaria de Economía expuso que en torno a controversias de temas energéticos hay “muy buenas noticias” que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador próximamente.

“Con respecto al primer tema de las controversias que pudiese haber con respecto a la parte energética, la verdad es que yo espero muy buenas noticias en esto. Acabamos de tener una reunión de trabajo muy importante la subsecretaría de (Comercio Exterior) Luz María de la Mora y una servidora con el Presidente de la República y parte del equipo que estará yendo a la reunión con el presidente Biden y va a haber muy buenas noticias entonces la verdad no soy el presidente de la República para darle estas magníficas noticias”, expuso.

Sobre la resolución del panel de controversia que revisa la disputa comercial por las diferencias de reglas de origen que hay entre México y Canadá con Estados Unidos, dijo que el fallo se espera a fines del 2022.

Comentó que actualmente los panelistas recaban pruebas de las partes y “para final de año habremos de tener la respuesta…pues paciencia, paciencia, y más paciencia”.

Confió en que el fallo debe ser favorable para México y Canadá porque “estamos hablando de tres socios y cuando dos tienen la visión clara de lo que es el negocio es más fácil que uno esté equivocado con respecto a los tres”.

