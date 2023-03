Superpeso se recupera; prevén siga volatilidad

Luego de una semana de gran volatilidad, el peso pudo recuperar este jueves parte de las pérdidas y se colocó como la moneda con mayores ganancias frente al dólar en la lista de las principales divisas del mundo.

El apetito por activos de riesgo aumentó al disminuir las preocupaciones por el sector bancario en Estados Unidos y después del respaldo del banco central de Suiza a Credit Suisse, comentaron analistas de Banorte.

La moneda nacional terminó en 18.73 pesos por dólar al mayoreo, tras llegar a tocar las 19.10 unidades en la apertura. Significa una apreciación de 1.2% o 23 centavos con relación al cierre del miércoles, de acuerdo con información de Bloomberg.

Nuevamente, el Banco Central Europeo elevó ayer en 50 puntos base sus principales tasas de interés, en línea con lo esperado. La tasa de depósitos quedó en 3.0% y la de refinanciamiento en 3.5%, ambas en niveles similares a los de 2008. A diferencia de los anuncios pasados, no ofreció una guía futura explícita.

“Tras el anuncio, el euro se apreció 0.3% frente a la divisa estadounidense. El dólar se depreció 0.2% frente a la canasta de las principales monedas, de forma generalizada, con algunas emergentes liderando el avance el peso mexicano”, explicaron analistas de banco Ve por Más.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró que cuentan con las herramientas para reaccionar ante situaciones de estrés. El mercado recalibró sus expectativas para los próximos movimientos del Fed e incorpora un incremento de 25 puntos base para la próxima semana, con una probabilidad de 75% contra 49% ayer.

Los indicadores accionarios en Estados Unidos cerraron con ganancias este jueves después de que un consorcio de 11 de los bancos más grandes del vecino país se unieron para inyectar 30 mil millones en capital al banco en problemas First Republic Bank.

En la campana de cierre de los mercados en Nueva York, el S&P 500 subió 1.7% y el promedio industrial Dow Jones aumentó 1.2%, mientras que el Nasdaq Composite lideró las ganancias de la sesión subiendo 2.5 %.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.8%. Las acciones con el mayor avance fueron: Banorte, con un alza de 7.9%; Lasites, 3.9%; y Vesta, 3.3%.

El precio del petróleo estadounidense subió 1.0% a 68.3 dólares por barril, al igual que metales como el cobre, cuya ganancia fue de 0.8%. El oro cayó 0.4%.

Los riesgos para el sistema bancario de Estados Unidos siguen latentes, opinó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.

Desde su punto de vista, la crisis de confianza que comenzó el 9 de marzo surgió de la combinación de pérdidas no realizadas en portafolios de renta fija y un alto porcentaje de depósitos no asegurados, situación que no ha desaparecido y que ha ocasionado retiros masivos.

De hecho, en la última semana, del 9 al 15 de marzo, los bancos de la Unión Americana tomaron préstamos de la ventanilla de descuento por 152 mil 850 millones de dólares, nuevo máximo histórico, explicó Siller.

La última vez de algo similar fue en octubre de 2008, cuando los bancos pidieron prestado 110 mil 737 millones de dólares.

De forma paralela, los bancos solicitaron 11 mil 900 millones de dólares del mecanismo de emergencia lanzado por la Fed el pasado domingo. Así, en la última semana hicieron uso de respaldos por 164 mil 800 millones.

“Esto puede seguir generando volatilidad en el mercado, especialmente en el tipo de cambio”, advirtió la especialista.

Además, se corre el riesgo de que se desacelere el crédito y lleve a mayor desaceleración económica, que con mayores pagos de intereses que enfrentan las familias desemboque en una leve recesión, opinó.