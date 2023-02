Suben precios de pollo y cerdo por inseguridad: IP

Monterrey, NL.— La pechuga de pollo y chuleta de cerdo subieron de precio en las últimas semanas y se venden en más de 120 pesos por kilo, informó el presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Ernesto Hermosillo.

En la Expo Carnes y Lácteos 2023 señaló que el entorno de inseguridad provoca que todo sea más caro, porque los transportistas ya no quieren viajar en ciertas carreteras ni ir a determinados lugares, además de que las empresas tienen que pagar por seguridad, como guardias para custodiar tráileres con mercancía.

Por ejemplo, mover un tráiler con escolta puede generar un costo de 30 mil pesos, para asegurar que no se roben el camión con pierna de cerdo.

Este entorno y las alzas de materias primas provocaron que el kilo de chuleta de cerdo se vendiera en un promedio nacional de 125 pesos por kilo del 13 al 17 de febrero, mientras la pechuga de pollo superó los 120 pesos.

“Ya llegamos al tope de precios, no tiene por qué subir más, las materias primas ya empezaron a mostrar estabilidad”, dijo el presidente de Comecarne, quien fue reelegido al frente del organismo.

Sin embargo, comentó que eso no significa que los precios regresarán a niveles bajos, sino que se estabilizarán. También se espera una estabilidad en el huevo.

Importar de Argentina

“No se sabe [cuánto se va a importar de carne de Argentina], no tenemos una cantidad clara, lo que ha ocurrido es que hasta ahorita no hemos logrado importar volúmenes de carne de Argentina, ese país ha destinado sus exportaciones a China… la verdad es que no hemos logrado tener una oferta de ellos para la importación”, dijo hace unos días el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.

Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, dijo que los precios de la carne en Argentina están más altos que en México, pero además debe garantizarse que se cumpla con los lineamientos fitosanitarios.

“Se tiene que garantizar que no tiene fiebre aftosa, que entra sin hueso, pero el precio en México es más barato que la de Argentina”, dijo.

Mientras el bistec de res en México se vende en promedio en 168 pesos por kilo, en Argentina está en 203 pesos, según reportes de ambos países.

Por otra parte, Cortina Gallardo dijo que los programas o acuerdos gubernamentales para contener la inflación no lograron bajar los alimentos.

Tortilla no bajará

Para el presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, los precios del pollo y huevo pueden incrementarse entre 15% y 20% más de lo que ya lo hicieron, mientras que la tortilla no bajará a pesar del superpeso, pues “tenemos imperfecciones [en el mercado] que el gobierno no atiende”, como el que suben los márgenes de ganancia.

En su opinión, la Profeco debería intervenir, pues a pesar de que bajan los insumos no lo hacen los productos.

Sobre el precio del pollo y huevo, dijo que “de aquí a fines de marzo estamos viendo que pueda subir entre 8% a 15% más”, a pesar de que el costo del maíz amarillo de uso pecuario de importación hará que la tonelada de grano sea más barata.

Desde su punto de vista, esos precios tienen que ver con el problema que se generó por la fiebre aviar en Estados Unidos, pero no se puede decir que el huevo se vende caro porque las gallinas tienen frío, como dice la autoridad.

Añadió que ven más especulación en frutas y hortalizas, por ejemplo, al productor le compra el jitomate a 6 pesos por kilo y el consumidor lo adquiere en 32 pesos, debido a márgenes de ganancia.