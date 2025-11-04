Copenhague.- La plataforma musical sueca Spotify presentó un beneficio neto de 899 millones de euros en el tercer trimestre, casi tres veces más que en el mismo período del año pasado.

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, aumentó su facturación un 12% interanual hasta 4.272 millones.

La ganancia operativa fue de 582 millones, un 28% más, según el balance, que no incluye datos del acumulado.

Spotify prevé una facturación de 4 mil 500 millones y un beneficio operativo de 620 millones para el último trimestre del año. Imagen: Unsplash

La firma sueca contaba a 30 de septiembre pasado con 713 millones de usuarios activos mensuales, un 11% más, y el número de suscriptores "prémium" subió un 12% hasta 281 millones.

"Nuestro negocio tiene buena salud. Tenemos las herramientas que necesitamos -fijación de precios, innovación de productos, apalancamiento operativo- para lograr tanto crecimiento en la facturación como expansión de beneficios", señaló en un comunicado el fundador y consejero delegado de Spotify, Daniel Ek.

Spotify prevé una facturación de 4 mil 500 millones y un beneficio operativo de 620 millones para el último trimestre del año, en el que espera alcanzar los 745 millones de usuarios activos y los 289 millones de suscriptores "prémium".

