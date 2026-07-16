SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial, cerró el miércoles en 135.27 dólares, lo que significó una pérdida de 0.6% en la bolsa de valores de Nueva York.

La compañía de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tocó un mínimo histórico de 132.21 dólares durante la jornada, por debajo de los 135 que fijó en su Oferta Pública Inicial (OPI) del mes pasado.

La empresa, fundada en 2002 con el objetivo de enviar a humanos a Marte, llegó a cotizar en un máximo de 225.64 dólares el pasado 16 de junio y alcanzó una capitalización bursátil de 2.44 billones de dólares, pero ayer terminó con un valor de 1.78 billones, de acuerdo con los registros de Bloomberg.

SpaceX se incorporó hace solo una semana al Nasdaq 100, que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el índice tecnológico, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir a las compañías de gran capitalización que han sido recién lanzadas al mercado.

Su inclusión en el Nasdaq 100 implica compras por parte de los fondos indexados y ETF que replican el índice, que deben ajustar sus carteras para reflejar la nueva composición que tiene el indicador.

Durante su primera jornada en el Nasdaq-100, sus acciones cayeron 6.8% y los analistas atribuyeron entonces esa bajada a la recogida de beneficios tras las fuertes subidas registradas desde su debut, cuando hizo historia al captar más de 75 mil millones de dólares con su OPI, superando el récord que tenía la empresa petrolera saudí Aramco en 2019.

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Actualmente, SpaceX es la octava empresa cotizada más valiosa del mundo, superada por otras tecnológicas como Broadcom, Amazon, Microsoft o Nvidia.

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