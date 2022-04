Tras haber interpuesto un amparo en contra de los señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de usar facturas para respaldar operaciones inexistentes, 21 contribuyentes lograron un fallo a su favor.



El SAT les había notificado que detectó que estaban infringiendo el Código Fiscal de la Federación por utilizar comprobantes fiscales digitales sin contar con los activos, personal e infraestructura, así como tampoco con capacidad material para operar.



Dichos comprobantes fiscales se usan para deducir gastos.

Se les envió un oficio de presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinadas facturas electrónicas fiscales, y tuvieron oportunidad de comprobar su inocencia.



No obstante, optaron por un juicio de nulidad que ganaron en contra del SAT y ahora debe eliminarlos de la lista negra de factureros.



Pese a ello, el SAT advirtió que si bien los contribuyentes señalados obtuvieron una resolución favorable en contra del oficios de presunción y/o de resolución definitiva, no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal.



Es decir que el amparo no los exenta de otras revisiones que se realicen en esta materia.



