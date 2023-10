Lejos quedaron los tiempos en los que una persona entraba a un trabajo en el cual permanecía casi toda su vida productiva, pues en la actualidad cada vez es más frecuente que cambien dos o tres veces de empleo en un mismo año.

Ya sea por el entorno social o laboral, la edad o por la oferta de empleo de una región, hay mayores posibilidades de que una persona sea contratada en otra empresa con mejores condiciones salariales y prestaciones.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi señala que los jóvenes de 20 a 29 años fueron los que más renunciaron a su trabajo en los primeros tres meses de este año, seguidos de quienes tienen entre 15 y 19 años, mientras que en tercer sitio aparecen los de 30 a 39 años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un estudio relacionado con la probabilidad de permanecer en un trabajo más de un año y halló que si una persona gana más de 10 salarios mínimos, la probabilidad de permanecer en un empleo es de 76%, pero si gana el salario mínimo se reduce a 51%, destacó Tania Arita, directora de Reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group.

Hay sectores con una rotación muy alta, como servicios de logística, que llega a 50%, mientras en comercio minorista y supermercados cae a 15%, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El otro dato a considerar es que cerca de 63% de la rotación de puestos tuvo su origen en la renuncia de los empleados porque las personas ahora buscan mejores condiciones y beneficios.

Lo que es un hecho es que en los últimos años el porcentaje de rotación aumentó. Hay que considerar que “antes de la pandemia los porcentajes de rotación eran más bajos de lo que es hoy”, indicó.

Desde su punto de vista, esta situación tiene que ver con que “las personas buscan mejores salarios, crecimiento a mediano plazo y flexibilidad”.

Piden teletrabajo

Otro punto es que los más jóvenes demandan principalmente laborar desde casa, pero si no consiguen esa posibilidad están dispuestos a cambiar de trabajo. Ahora los candidatos son los que eligen a las empresas y no al revés.

La representante de Manpower Group señaló que los jóvenes de 27 a 42 años, conocidos como millennials, y los de 18 a 26 años, denominados generación Z, cambian más fácilmente de trabajo; en otras palabras, “hay más probabilidad que los millennials o la generación Z renuncien más”, dijo.

“Estamos viendo que la tendencia sigue igual, no vemos cambios por años de madurez, sino que vemos las mismas tendencias, tanto millennials y Z prefieren un estilo laboral y personal equilibrado. Me refiero a que si les das oportunidad de tener un trabajo híbrido, lo van a preferir, aunque no pretenden crecer rápidamente, pero sí buscan retos desafiantes”, señaló.

Si se les ofrece un seguro de gastos médicos mayores o el pago mensual del gimnasio, preferirán en su mayoría lo segundo. “Hoy todo lo que es tema de rotación pega por geografía, salario, industria, y generación”, explicó.

En cambio, para la generación X, de personas de entre 43 y 58 años, la permanencia es punta importante, debido a que son más tradicionalistas.

Se puede pensar que mientras un joven de 30 años ha cambiado hasta 10 veces de trabajo, una persona de la generación X lo ha hecho en cinco ocasiones.

Regiones con mayor movimiento

Por otra parte, en las zonas del norte, centro y Bajío hay mayor rotación de personal, ligado a la alta oferta de empleos.

El Inegi tiene registro de que la tasa de desempleo en estados de la frontera norte es más baja que el promedio general de 2.8%. Destacan Baja California, donde llega a 2.2%; Chihuahua, con 2.4%; y Sonora, con 2.7%.

En particular, la industria sufre graves problemas por la alta rotación del personal, ya que en algunas fábricas puede quedar vacante un puesto hasta cuatro veces por año, de acuerdo con un sondeo hecho entre industriales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Germán Martínez, explicó que tras la pandemia, “la gente compite por trabajos que le dan más dinero, flexibilidad y mejores oportunidades de desarrollo”.

De 100% de los empleados de la industria restaurantera, se rota hasta 100%, “lo que quiere decir es que un puesto pudo rotar cuatro veces en el año, sobre todo los puestos con menos arraigo; es decir, personas que han trabajado menos tiempo y con menor salario”, expuso.

“A cierta edad buscan más la calidad del trabajo, horarios y flexibilidad, ese es el nombre del juego: cómo hacer un trabajo atractivo, pues las empresas tienen que ser creativas para retener al personal”, opinó Germán Martínez.

Labor de convencimiento

Para Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), los jóvenes se están acostumbrando a que si algo no les gusta se mueven y prefieren trabajar en sus casas o en oficinas.

Enfatizó que esta situación se ha estado dando en los últimos cinco años y “ha venido empeorando. Tenemos que hacer un trabajo para convencerlos [a los trabajadores] de que ahí pueden crecer, en la fábrica” y evitar que renuncien, señaló.

Zaga afirmó también que “el problema son los nuevos trabajadores, pero es un tema del país y del mundo”.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Mauricio Battaglia, mencionó que la mayor rotación se da en jóvenes y mujeres y en trabajos poco remunerados.

“En la industria del zapato, anda entre 80% a 100%, aunque no se tiene tan medido”, en tanto que los hombres mayores que realizan una labor muy especializada son más estables en sus trabajos.

“Hay puestos que quedan vacantes hasta en dos o tres veces, es un tema muy complejo”, añadió Battaglia.