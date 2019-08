Refuerzan campañas de nueva marcación

[email protected]

Telcel, Telefónica México y AT&T reforzaron la capacitación e información a los usuarios sobre la nueva marcación de 10 dígitos que inicia mañana.

Mario Fromow, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que los operadores tienen la obligación de notificarle a la gente: “Tenemos información de que lo están haciendo y el proceso va en buen camino”.

Todas las campañas, tanto las de operadores como las del regulador, van en sentido de darles mayor información a los usuarios.

“Creemos que se va a cumplir con el objetivo de que la gente esté bien informada, pero como en todo proceso de transición, habrá tal vez uno, dos, tres días que la gente, ya con el cambio, se informe más y al final será transparente como cualquier cambio tecnológico”, dijo el comisionado.

A partir de este sábado se eliminarán los prefijos 01, 02, 044, 045, 020 y el número uno, este último caso cuando se marca del extranjero a celulares en México. En llamadas locales se marcarán 10 dígitos al incluir la lada de la entidad al número telefónico.

“Todo el personal de atención a clientes está siendo capacitado con esta nueva modalidad de marcación y ellos, a su vez, están compartiendo la información con sus clientes”, explicó Patricia Hevia, directora de Operaciones de Región 9 de Telcel.

Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación en Telefónica Movistar, mencionó que están informando a los usuarios que no deben marcar 01, 044 o 045.

“Nosotros nos estamos preparando, prácticamente puedes marcar desde tu celular a 10 dígitos desde ahora y se termina la llamada, no debes poner prefijo; sin embargo, debemos informar a nuestros clientes porque muchos tienen guardados y grabados en sus teléfonos números con esos prefijos, porque el día que otros operadores no acepten que se manden los otros dígitos, no queremos que haya una afectación en la terminación de llamadas”.

Calderón dijo que habrá un periodo de convivencia con las dos modalidades de marcación que es coordinada con las autoridades.

“Es decir, que si nos llegan llamadas con esos códigos o prefijos las vamos a seguir aceptando por un tiempo, pero en coordinación con lo que diga el IFT”, detalló.

Por otra parte, el directivo de Telefónica México comentó que les parece muy positivo el cambio de marcación.

En tanto, AT&T indicó que todos los centros de atención de la empresa han recibido la información necesaria para orientar a los usuarios en la nueva marcación.

“Cuando entre en vigor, las tiendas también tendrán materiales de apoyo que hagan de este nuevo cambio, algo sencillo para los consumidores”, aseguró.