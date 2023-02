Próximas alzas salariales no pueden ser mayores a la inflación: Jonathan Heath

Monterrey, Nuevo León.- Debe considerarse que “ya no podemos dar aumentos tan grandes” a los salarios mínimos porque afectan la inflación y provocan que la mayor cantidad de personas estén en el rango de ingreso de un salario mínimo, dijo el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath.

Durante Expo, Carnes y Lácteos que organizó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Heath expuso que “pudiera empezar a hacer fuente de presiones sobre la inflación, es un riesgo, no es algo materializado, consideramos que ya en 2023 o 2024 podría ser difícil el combate a la inflación”.

El subgobernador explicó que las empresas no pueden repercutir las alzas en los precios al consumidor, sino que se tienen que absorber dentro de la economía.

Lee también: Superpeso va para largo; no descartan que paridad se acerque a 18.00 por dólar

“Es un riesgo que vemos hacia adelante, no ha pasado todavía, no creemos que sea fuente de inflación, pero existe el riesgo que si las cosas no cambian pronto pudieran empezar a materializarse”, expuso.

Comentó que el alza de los salarios empieza a afectar cuando es mayor a la inflación, además de que aumenta el número de personas que ganan salario mínimo.

Por ejemplo, hace dos años, el 25% de las personas que tenían empleos que estaban ocupadas ganaban el salario mínimo, con el aumento de hace un año ese porcentaje llegó a 35% y ahora con el aumento de 20%, se espera que se vaya a llegar al 40% o 45% de trabajadores que ganan el salario mínimo.

“Es cuando empezamos a ver que ya no podemos dar aumentos tan grandes en el (salario) mínimo porque empieza a empujar los salarios medios hacia arriba, lo cual afecta la inflación ya no terminamos ganando más salario”, explicó.



Foto: Especial

¿Bajará pronto la inflación?

El Subgobernador del Banco de México dijo que el entorno mundial muestra una tendencia a la baja de la inflación, por lo que con la estrategia interna de aumento de tasas y las menores presiones en el exterior se espera que “muy pronto” comience a bajar en México, dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

Con el objetivo de llegar a diciembre de 2024 a una inflación de alrededor de 3%, seguirán las alzas a las tasas de interés, pero serán pocas.

“Por lo tanto ya no le vamos a aumentar tanto (a las tasas de interés), en esta fase haremos uno o dos aumentos más y estamos buscando la tasa terminal y ahí es donde nos vamos a estacionar por algún rato, ya no queremos aumentar por años, ya estamos casi por acabar”.

Lee también: Nuevo decreto resuelve en 98% diferencia con EU por maíz transgénico: CNA

Comentó que apenas ”llevamos cuatro meses en terreno restrictivo para combatir la inflación” y por ello ya no se harán tantos aumentos a la tasa.

Aseguró que como mucho del origen inflacionario fue externo no se puede pensar que se pueda reducir la inflación si no se corrige en su origen, es decir, si no disminuyen las disrupciones a nivel global y una vez que se corrijan podrán comenzar a bajar en el país, con un rezago.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/rmlgv