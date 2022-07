Profeco advierte que si un proveedor incumple se debe exigir devolución y bonificación

Si compraste un bien o servicio y el proveedor incumplió, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que puedes iniciar una queja, obtener el dictamen y recuperar no solamente el dinero que pagaste, adicionalmente debe darte una bonificación, de acuerdo con la Revista del Consumidor del mes de Julio.

Ese pago adicional que debe darte el proveedor o bonificación puede ir del 20% hasta el 30% del monto pagado, sin embargo, dependerá del pago hecho por el consumidor.

Para saber si te deben dar o no una bonificación la Profeco pide primero iniciar el proceso de conciliación ante ellos para que en caso de que no lleguen a un acuerdo proveedor y consumidor se pida la emisión de un dictamen.

“El objetivo del dictamen será determinar si existe una obligación incumplida por parte del proveedor quien, en su caso, deberá devolver la cantidad pagada por el consumidor más una bonificación”, de acuerdo con la Procuraduría.

Si en el fallo se le da la razón al comprador entonces la bonificación se dará de la siguiente forma: 30% si se pagó el total del bien; 25% cuando se pagó más del 50% de la operación y menos del 100%; o 20% cuando el pago hecho sea de hasta el 50% y en otros casos.

El proveedor tendrá hasta un año para pagar el monto a partir de la fecha de emisión del dictamen.

Para todo ello es importante acudir a la oficina de defensa del consumidor y solicitar ayuda para pedir la devolución del pago realizado por el bien que no se le entregó.



#Recuerda todos los establecimientos comerciales están obligados a:

Exhibir y respetar los precios

NO aumentar injustificadamente los precios

NO exigir consumo mínimo

NO exigir propina

El mejor verificador es el consumidor.

¡Denuncia con nosotros! pic.twitter.com/x7Ir3F6Kwk

— Profeco (@Profeco) July 6, 2022