El valor de la producción generado por las empresas constructoras repuntó 2.5% en noviembre de 2022 respecto al periodo inmediato anterior, su alza mensual más fuerte desde julio de 2021, con lo que sumó tres meses consecutivos al alza, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, cinco de los seis grupos que comprende el sector reportaron un crecimiento durante el penúltimo mes del año pasado. El segmento relacionado con el transporte fue el que observó el mayor aumento mensual con una tasa de 5.0%.

Le sigue la división petróleo y petroquímica con un aumento mensual de 3.9%; otras construcciones 2.5%; agua riego y saneamiento, 1.4%; así como edificación, 0.5%. El único segmento de la producción de las empresas constructoras que reportó una baja fue el de electricidad y comunicaciones con un retroceso de 0.4%.

Lee también Se cumplen 17 meses de la desaparición de 21 personas en Chiapas

En el mes de referencia y a tasa mensual, el personal ocupado total en la industria de la construcción no registró variación. Por tipo de contratación, el personal dependiente y no dependiente de la empresa no mostró cambio.

Respecto al personal dependiente, el número de obreras y obreros no se modificó, el de las y los empleados disminuyó 0.1% y el grupo de “otros”, que incluye a personas propietarias, familiares y otras y otros trabajadores sin remuneración, creció 1.4% en su comparación mensual.

A tasa mensual, en el undécimo mes de 2022, las horas trabajadas en las empresas constructoras disminuyeron 0.1%. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social cayeron 0.5% y las correspondientes al personal dependiente, 0.1%.

Lee también Lula da Silva: la “resurrección” de quien fue un niño limpiabotas y vuelve a asumir el poder en Brasil

En noviembre de 2022, en su comparación mensual, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.2%. Por componente, los salarios pagados a las y los obreros crecieron 0.9% y los sueldos pagados a empleadas y empleados descendieron 1.2%.

En el mismo mes de referencia y a tasa anual, el valor real de la producción en las empresas constructoras incrementó 4.7%; el personal ocupado total, 4%; las horas trabajadas, 3.3% y las remuneraciones medias reales pagadas, 0.7%.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr