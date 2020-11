Por posible fraude, 70% de las quejas contra bancos en el primer semestre de 2020

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el primer semestre de 2020 se registraron tres millones 171 mil reclamaciones contra los bancos por 14 mil 237 millones de pesos.



De acuerdo con la actualización del Buró de Entidades Financieras, al cierre de junio, 70% de las quejas contra las instituciones financieras son por posible fraude, con un total de dos millones 287 mil 222 reclamaciones. La cifra es 10% menor que en el mismo periodo de 2019 y suma nueve mil 164 millones de pesos.



De esa cantidad, los bancos devolvieron a sus clientes tres mil 539 millones de pesos, 25% del total reclamado.

Según la Condusef, entre los motivos de reclamación por posible fraude a los clientes de los bancos están la apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en Terminal Punto de Venta, cargos no reconocidos en la cuenta, consumos por teléfono no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos, crédito no reconocido en el historial crediticio, entre otros.



Banorte, Santander y Citibanamex encabezan la lista de los 10 bancos con el mayor número de reclamaciones, seguidos por BBVA, BanCoppel, HSBC y Banco Azteca. Al final de la lista se ubican Scotiabank, Inbursa e Invex Banco.



En el caso de posible robo de identidad contra los clientes de la banca, se registraron un total de 23 mil 506 reclamaciones por un monto total de 411 millones de pesos. En lo referente a banca electrónica, Condusef recibió 64 mil 874 quejas por mil 649 millones de pesos.



De acuerdo con la Condusef, se aplicaron 854 multas a los bancos, por un monto de 29.8 millones de pesos.

